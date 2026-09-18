Magdalena Fręch pokonana. Znów przez tę rywalkę

Magdalena Fręch uległa Amerykance też w 1. rundzie niedawnego US Open.
Niespełna 19-letnia Jovic w rankingu zajmuje 16. miejsce i z pokonaniem sklasyfikowanej na 57. pozycji Fręch nie miała większych problemów.
Amerykanka nawet ani razu nie dała się przełamać, a w obu setach szybko przejmowała kontrolę.
Fręch w 2024 roku triumfując w Guadalajarze, odniosła największy sukces w karierze. W poprzednim sezonie również dotarła do ćwierćfinału.
Wynik meczu 1/4 finału singla:
Iva Jovic (USA, 2) - Magdalena Fręch (Polska, 7) 6:2, 6:1.