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Magdalena Fręch pokonana. Znów przez tę rywalkę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (06:22)

Magdalena Fręch na ćwierćfinale zakończyła udział w turnieju singlowym WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Polka przegrała z Ivą Jovic 2:6, 1:6.

Magdalena Fręch pokonana. Znów przez tę rywalkę
Magdalena Fręch, fot. FRANCISCO GUASCO /PAP/EPA

Magdalena Fręch uległa Amerykance też w 1. rundzie niedawnego US Open.

Niespełna 19-letnia Jovic w rankingu zajmuje 16. miejsce i z pokonaniem sklasyfikowanej na 57. pozycji Fręch nie miała większych problemów. 

Amerykanka nawet ani razu nie dała się przełamać, a w obu setach szybko przejmowała kontrolę.

Fręch w 2024 roku triumfując w Guadalajarze, odniosła największy sukces w karierze. W poprzednim sezonie również dotarła do ćwierćfinału.

Wynik meczu 1/4 finału singla:

Iva Jovic (USA, 2) - Magdalena Fręch (Polska, 7) 6:2, 6:1.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Magdalena Fręch
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