Liverpool naprawia defensywę. Bierze piłkarza Barcelony

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Ronald Araujo zagra w Liverpoolu. Angielski klub wypożyczył na nowy sezon urugwajskiego obrońcę z FC Barcelona. Według brytyjskich mediów umowa zawiera opcję wykupu 27-latka za około 47 milionów funtów (63,48 miliona dolarów).

Nowy nabytek ma wzmocnić dotkniętą kontuzjami formację obronną piątego zespołu Premier League minionego sezonu. Urugwajczyk, który może grać jako środkowy lub prawy obrońca, zapewni Liverpoolowi bardzo potrzebne wzmocnienie na tych dwóch pozycjach.

Joe Gomez doznał kontuzji mięśnia w pierwszym meczu przedsezonowym klubu, a nastoletni środkowy obrońca Giovanni Leoni dochodzi do siebie po urazie więzadła krzyżowego przedniego. Kontuzję leczy również młody środkowy obrońca Jeremy Jacquet, przez co 35-letni kapitan Virgil van Dijk jest jedynym w pełni sprawnym doświadczonym zawodnikiem na tej pozycji w składzie Liverpoolu.

Możliwości klubu na pozycji prawego obrońcy również uległy ograniczeniu. Conor Bradley wciąż dochodzi do siebie po poważnej kontuzji kolana, a Jeremie Frimpong w zeszłym sezonie zmagał się z urazami, co miało duży wpływ na formę.

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„Uważam, że na tym etapie mojej kariery był to dla mnie idealny ruch. Myślę, że było to posunięcie, które musiałem podjąć” – napisał piłkarz w oświadczeniu.

Araujo w sezonie 2020/21 awansował do pierwszej drużyny FC Barcelona, z którą zdobył osiem trofeów: trzy mistrzostwa kraju, trzykrotnie sięgał po Superpuchar Hiszpanii i dwa razy wygrał Puchar Króla. W barwach Barcy rozegrał 213 meczów, strzelając 14 bramek.