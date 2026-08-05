Linette walczyła, ale Jovic okazała się za mocna. Toronto nie dla Polki

RMF24

Magda Linette zakończyła udział w turnieju WTA 1000 w Toronto już na etapie drugiej rundy. Polska tenisistka uległa rozstawionej z numerem 13 Amerykance Ivie Jovic 3:6, 5:7. Wcześniej z rywalizacji odpadły również Maja Chwalińska i Magdalena Fręch.

W pierwszym meczu Linette pokonała reprezentującą Kanadę Carol Zhao, jednak w kolejnym spotkaniu czekało ją znacznie trudniejsze wyzwanie. Jej przeciwniczką była zajmująca 16. miejsce w światowym rankingu Iva Jovic.

Pierwszy set nie ułożył się po myśli Polki. Już na początku straciła własne podanie, a po przegraniu trzech gemów z rzędu nie zdołała odrobić strat. W drugiej partii Linette rozpoczęła bardzo dobrze i objęła prowadzenie 3:0, lecz Amerykanka doprowadziła do wyrównania, a następnie przypieczętowała zwycięstwo. Spotkanie trwało godzinę i 37 minut.

Statystyki również przemawiały na korzyść Jovic. Amerykanka posłała cztery asy serwisowe, podczas gdy Linette nie zanotowała ani jednego. Polka popełniła także cztery podwójne błędy serwisowe, a jej rywalka była wyraźnie skuteczniejsza przy pierwszym i drugim serwisie.

Było to już czwarte zwycięstwo Jovic nad Linette. Po raz pierwszy tenisistki spotkały się dwa lata temu podczas wielkoszlemowego US Open.

Po odpadnięciu Linette, Chwalińskiej i Fręch jedyną reprezentantką Polski w trzeciej rundzie turnieju pozostaje Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Szwajcarka Viktorija Golubic.

Canadian Open to prestiżowy turniej rozgrywany naprzemiennie w Toronto i Montrealu. W latach parzystych kobiety rywalizują w Toronto, a mężczyźni w Montrealu, natomiast w latach nieparzystych gospodarze zamieniają się rolami. Ostatnią polską triumfatorką tej imprezy pozostaje Agnieszka Radwańska, która sięgnęła po tytuł w 2014 roku.