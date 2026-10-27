Linette melduje się w drugiej rundzie turnieju WTA w Kantonie. Może zagrać z Williams

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Magda Linette po emocjonującym spotkaniu pokonała Anastasiję Zacharową 7:6 (8-6), 6:4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 250 w Kantonie. Przed Poznanianką teraz jeszcze trudniejsze zadanie, bo jej kolejną rywalką może być legendarna Venus Williams.

To był prawdziwy tenisowy thriller. Magda Linette, obecnie 71. rakieta świata, w pierwszym secie musiała się solidnie napocić, by przełamać opór niżej notowanej Anastasiji Zacharowej. Obie tenisistki grały jak równa z równą, a żadna nie była w stanie przełamać serwisu rywalki. O losach partii zadecydował tie-break, w którym Polka wykazała się stalowymi nerwami. Obroniła dwie piłki setowe i ostatecznie wygrała 8-6.

Iga Świątek z awansem w rankingu WTA. Maja Chwalińska rezygnuje z turnieju Iga Świątek awansowała na ósme miejsce w światowym rankingu WTA tenisistek. Jedenastą pozycję, najwyższą w karierze, utrzymała Maja Chwalińska, która w poniedziałek wycofała się z turnieju w Tokio. Na czele wciąż jest Jelena Rybakina.

Drugi set pod kontrolą, choć nie bez nerwów

Druga odsłona meczu rozpoczęła się znakomicie dla Linette, która od razu przełamała Zacharową. Rosjanka jednak szybko odpowiedziała tym samym, wyrównując stan gry. Kluczowy okazał się siódmy gem, w którym Polka ponownie przełamała rywalkę. Tym razem nie wypuściła już przewagi z rąk i wygrała seta 6:4, meldując się w drugiej rundzie turnieju.

Przed Linette wielkie wyzwanie

W kolejnej rundzie Magda Linette zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy rozstawioną z numerem czwartym Austriaczką Lilli Tagger a legendarną Venus Williams, siedmiokrotną triumfatorką turniejów wielkoszlemowych. Niezależnie od tego, kto stanie po drugiej stronie siatki, Polkę czeka niezwykle wymagające spotkanie.