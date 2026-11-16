Liga Narodów: Grad goli, czerwona kartka i przerwana seria w starciu gigantów

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Anglia przerwała serię 43 meczów bez porażki reprezentacji Hiszpanii. Mistrzowie świata ulegli u siebie 2:3 w niedzielnym meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Awans do ćwierćfinału wywalczyły Francja i Belgia.

Hiszpania i Anglia już wcześniej zapewniły sobie występ w 1/4 finału Ligi Narodów.

Francja i Belgia wygrywają

Francja awans przypieczętowała, wygrywając u siebie z Turcją 2:1. Belgia natomiast na własnym stadionie pokonała Włochy 4:1.

W Brukseli goście do awansu potrzebowali remisu i zaczęli mecz bardzo dobrze. W 11. minucie prowadzenie Włochom dał bowiem Francesco Pio Esposito. Jednak między 15. a 26. minutą bramki dla Belgii zdobyli: Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy i Jeremy Doku. W drugiej połowie wynik ustalił Diego Moreira.

Francja wygraną zawdzięcza samobójczemu trafieniu Emirhana Topcu i bramce Eliego Juniora Kroupiego. Dla Turcji w końcówce gola strzelił Abdulkerim Bardakci.

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Hit w Madrycie dla gości

Stawka meczu w Madrycie była natomiast relatywnie niska, bo jedynie pierwsze miejsce w grupie. Przez godzinę Hiszpanie kompletnie nie przypominali drużyny, która ostatni mecz przegrała w marcu 2024 roku (towarzyski z Kolumbią 0:1), a od tamtego czasu sięgnęła po mistrzostwo Europy i świata. W efekcie Anglia prowadziła 3:0 po golach Harry'ego Kane'a, Ezriego Konsy i Bena White'a.

Obraz gry zmienił się od 63. minuty, gdy czerwoną kartką ukarany został Elliot Anderson. Pomocnik Manchesteru City sfaulował Lamine'a Yamala, który wychodził sam na sam z angielskim bramkarzem Jamesem Traffordem. Chwilę później rzut karny na gola zamienił Mikel Oyarzabal. Był to pierwszy strzał Hiszpanii w tym meczu.

Gospodarze ruszyli do ataku i już po dziesięciu minutach Nico Williams trafił na 2:3. Do końca spotkania Hiszpania zdecydowanie przeważała, ale dzięki świetnej postawie Trafforda Anglia utrzymała korzystny wynik.

W drugim meczu tej grupy Czechy przegrały na wyjeździe z Chorwacją 1:2 i spadają do dywizji B.