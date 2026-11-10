Lewandowski o przyszłości w reprezentacji. Urban o sytuacji w kadrze

RMF24

To jeszcze nie jest czas, żeby coś klarownego zostało z mojej strony wypowiedziane - stwierdził Robert Lewandowski pytany o swoją przyszłość w reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban zapewnił, że sytuacja kadrowa przed meczami Ligi Narodów z Rumunią i Szwecją jest dobra.

Lewandowski: Nic się nie zmieniło

Ponad miesiąc temu z kadrą narodową Argentyny oficjalnie pożegnał się 39-letni Lionel Messi, a teraz taki zamiar w Portugalii ogłosił 41-letni Cristiano Ronaldo.

Coraz częściej mówi się, że ich śladami może wkrótce pójść Lewandowski, który w sierpniu skończył 38 lat, ale doświadczony napastnik na razie nie ma takich planów.

Od ostatniej konferencji (na zgrupowaniu reprezentacji - red.) i pytań mediów, czyli od ponad czterech tygodni, nic się nie zmieniło. W tym momencie nic nowego nie powiem. To jeszcze nie jest czas, żeby coś klarownego zostało z mojej strony wypowiedziane - podkreślił Lewandowski podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

„Mecze reprezentacji są zawsze prestiżowe”

Biało-czerwoni zmierzą się 14 listopada z Rumunami w Bukareszcie, a trzy dni później podejmą Szwedów we Wrocławiu. Na dwie kolejki przed zakończeniem zmagań w drugiej dywizji Ligi Narodów zajmują dopiero trzecie miejsce w grupie z dorobkiem 4 pkt. Z wyjątkiem wygranego 2 października 6:0 meczu u siebie z grającą długo w dziesiątkę Rumunią drużyna Jana Urbana nie zachwycała.

Zdajemy sobie sprawę, że gdzieś te punkty uciekły. Jedziemy do Bukaresztu z zamiarem zwycięstwa. Oczywiście wiemy, że Rumunia będzie u siebie groźniejsza niż w Warszawie. To będzie zupełnie inny mecz niż ten październikowy, który znakomicie dla nas ułożył. Ale z drugiej strony wiemy też, że jesteśmy w stanie zdobyć punkty w tych dwóch spotkaniach i tak do tego podchodzimy - zapowiedział Lewandowski.

Mecze reprezentacji są zawsze prestiżowe. Oczywiście czasami mogą być momenty, gdy mamy gorszą formę i nieco słabiej gramy, ale zaraz to się może zmienić i z jednym-drugim meczem będzie to lepiej wyglądać. Każda reprezentacja ma lepszy lub trochę gorszy okres. Wierzę, że te dwa spotkania będą na naszym optymalnym poziomie - dodał.

Nowe informacje ws. zdrowia Jana Bednarka. Dostał cios piłką w głowę Jan Bednarek może spokojnie myśleć o zgrupowaniu reprezentacji Polski. Jak poinformował w poniedziałek sztab medyczny FC Porto, wyniki badań polskiego obrońcy są dobre i nie stwierdzono urazu, który wykluczałby go z gry w najbliższych meczach kadry.

Lewandowski szczęśliwy w Chicago

Kilka dni wcześniej Lewandowski awansował z Chicago Fire do fazy play off ligi MLS. Zakończenie regularnego sezonu to dobry czas na pierwsze podsumowania.

Jestem bardzo szczęśliwy z tego, jak się żyje w Chicago i jak wyglądają tam treningi. Awansowaliśmy do play off, czyli zrealizowaliśmy to, co było w planach. Naprawdę dobrze się tam czuję, może poza pierwszymi tygodniami, gdy odczuwałem odległość, dystans, nową rzeczywistość. Jakiś czas temu zapewne zastanawiałbym się nad odpowiedzią na takie pytanie, ale teraz zdecydowanie mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwy w miejscu, w którym jestem. Z każdym tygodniem jestem coraz pozytywniej zaskoczony tym, jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych - przyznał.

Teraz przed nami najważniejsza część sezonu. Przychodząc do Fire, zdawałem sobie sprawę, że droga będzie wyboista, ale najważniejsze było osiągnąć play offy, a później zacząć grać na tym najwyższym poziomie i dać to, co ma się najlepszego. Mam nadzieję, że najbliższe tygodnie będą dla nas bardzo udane - dodał.

Nagle się budzi

Na pytanie o jet lag i problemy z przestawieniem się na czas w Polsce, o czym mówiło się przy okazji jego poprzedniego przylotu na zgrupowanie, Lewandowski żartobliwie udał, że... zasypia, chrapie i nagle się budzi.

Jestem właśnie w drodze do szkoły z dziećmi, jeśli chodzi o mój czas. A mówiąc szczerze - to zgrupowanie jest inne. Przyleciałem dzień wcześniej, a pierwszy mecz rozegramy dzień później. Wtedy przybyłem po trzech miesiącach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, że wówczas czwarty-piąty dzień był słabszy z mojej strony na zgrupowaniu. Teraz wydaje mi się, że będzie dużo lepiej. Jestem tutaj od niedzieli, przedwczoraj spałem dobrze, wczoraj również. Nie musiałem brać żadnych pigułek nasennych. Organizm z każdym kolejnym razem będzie się szybciej i łatwiej przyzwyczajał. Poprzednio chyba za bardzo o tym myślałem. Pierwszy raz jest zawsze najtrudniejszy. Teraz już wiem, jak sobie z tym radzić, a na pewno zminimalizować uboczne skutki - zapewnił.

38-letni napastnik w ostatnim czasie wykonuje rzuty karne nieco inaczej niż wcześniej. Z czego to wynika? Zbyt wielu piłkarzy zaczęło tak strzelać, więc trzeba szukać czegoś innego. A mówiąc poważniej, to jest kwestia dnia, samopoczucia, jakichś myśli w głowie i pomysłu na wykonanie „jedenastek". Najważniejsze, żeby wykonywać je skutecznie - stwierdził.

Lewandowski o zamachu w Krakowie

Przy okazji wtorkowej konferencji Lewandowski złożył kondolencje wszystkim bliskim ofiar sobotniego zamachu w Krakowie. Nie zapomniał też o bohaterach tych wydarzeń.

Wielkie słowa uznania dla policjantów oraz dla osób, które były blisko i od razu zareagowały. Bo to też jest wielka sprawa, niemal natychmiast udzielono pomocy. Najprawdopodobniej dzięki tym, którzy prywatnie spędzali tam czas i pomogli poszkodowanym, te osoby przeżyły. Gratulacje za odwagę. Wielka tragedia, ale też wielkie słowa uznania. Nie tylko dla policji, która starała się szybko opanować sytuację, ale też dla wszystkich osób, które były w pobliżu na Rynku, nie bały się i pomogły - zaznaczył kapitan reprezentacji Polski.

Urban: Na pewno będzie z nami

Trener Jan Urban zapewnił, że z wyjątkiem Jana Bednarka wszyscy piłkarze są zdrowi i do jego dyspozycji. Jak dodał, obrońca FC Porto też wkrótce dołączy na zgrupowanie.

30-letni Bednarek w niedzielny wieczór zszedł z boiska po uderzeniu piłką w głowę w meczu ligowym FC Porto z Vitorią Guimaraes. Następnego dnia przechodził w klubie badania, które nie wykazały kontuzji uniemożliwiającej grę w najbliższym czasie w reprezentacji. Inna sprawa, że i tak nie wystąpiłby w Bukareszcie, bo musi pauzować za żółte kartki.

Podopieczni Urbana mieli we wtorkowe południe pierwszy trening w Warszawie. Selekcjoner zapewnił, że sytuacja kadrowa jest dobra.

Nie ma z nami jeszcze Janka Bednarka, przechodził wciąż badania. Ma drobny uraz głowy, trudno mi dokładnie powiedzieć, bo nie znam konkretnie sytuacji. Natomiast na pewno będzie z nami. Wszyscy pozostali piłkarze są zdrowi i do mojej dyspozycji - podkreślił Urban.

Urban: Też mogłem być na Rynku Głównym

Przy okazji konferencji prasowej selekcjoner odniósł się do tragicznych wydarzeń w Krakowie, gdzie zamachowiec zabił w sobotę sześć osób.

Mieszkam w Krakowie i też mogłem być na Rynku Głównym, bo bywam tam dosyć często. To mogło spotkać kogokolwiek. Z tego, co wiem, jeden z moich asystentów miał być w tym czasie na rynku. Akurat jego znajomy nie przyjechał i dlatego tam się nie znalazł. Możemy tylko współczuć rodzinom ofiar i życzyć powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. Oby nigdy więcej takich sytuacji - powiedział Urban.