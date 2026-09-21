Legia z nowym współwłaścicielem. Nabył duży pakiet akcji

RMF24

Podwyższenie kapitału i pożyczka dla klubu

Transakcja obejmuje zarówno zakup części akcji należących dotychczas do Mioduskiego, jak i objęcie nowych walorów wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału. Jej elementem jest również terminowa pożyczka właścicielska, która ma wesprzeć bieżące funkcjonowanie stołecznego klubu.

Jak przekazano, pozyskane środki mają umożliwić Legii ograniczenie zadłużenia i wzmocnienie jej stabilności finansowej.

„Kolejny rozdział w historii klubu wymaga nie tylko długoterminowego kapitału, ale przede wszystkim partnera nastawionego na wieloletnią współpracę. To właśnie zapewnia ta inwestycja. Z Michaelem łączy nas wspólna wizja przyszłości Legii, ale również podobne doświadczenia osobiste - obaj wyemigrowaliśmy z Polski do USA w latach 80. i studiowaliśmy na Harvardzie. Tym bardziej cieszę się, że połączyła nas Legia” - powiedział Mioduski, cytowany na stronie klubu.

Kim jest Michael Gorzynski?

Według informacji Legii, Gorzynski jest właścicielem i przewodniczącym rady nadzorczej firmy ubezpieczeniowej Continental Insurance Group. Ma 20-letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych, w zarządzaniu inwestycjami oraz w branży ubezpieczeniowej.

Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, gdzie zdobył tytuł licencjata, a następnie Harvard Business School, uzyskując dyplom MBA.

„Dostrzegam ogromny potencjał w polskiej piłce nożnej, który jest szczególnie widoczny w Legii Warszawa. Niewiele klubów na świecie może równać się z historią Legii, jej społecznością oraz fundamentami, które zbudował Dariusz wraz ze swoim zespołem: bardzo nowoczesnym ośrodkiem treningowym, akademią na najwyższym poziomie, zaawansowaną działalnością komercyjną i wysoce profesjonalną organizacją. To wszystko w połączeniu z siłą marki Legii oraz ogromną energią i dynamiką rozwoju dzisiejszej Warszawy, tworzy wyjątkową platformę do odniesienia długoterminowego sukcesu. Jako rodowity Polak jestem niezwykle dumny i ogromnie się cieszę, że mogę współtworzyć kolejny rozdział historii Legii” – oświadczył Gorzynski.

Bez zmian w zarządzie

Strony nie podały wartości transakcji. Gorzynski ma zajmować się przede wszystkim sprawami właścicielskimi oraz działaniami o strategicznym znaczeniu dla klubu.

Legia zaznaczyła, że skład jej zarządu nie ulegnie zmianie. Za codzienne działanie klubu i kwestie sportowe nadal odpowiadać będzie obecny zespół zarządzający, na którego czele stoi Marcin Herra.

Legia w czołówce tabeli

Po dziewięciu kolejkach ekstraklasy Legia Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli. Ma 19 punktów – tyle samo co trzeci Lech Poznań. Liderem jest Górnik Zabrze, który zgromadził 22 punkty.