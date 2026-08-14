Lech rozbił KI Klaksvik i awansował. „Kolejorz” zagra z FC Thun

RMF24

Lech Poznań pokonał na Wyspach Owczych KI Klaksvik 5:0 w rewanżowym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy. Mistrz Polski przypieczętował awans wynikiem 6:0 w dwumeczu. W kolejnej rundzie zmierzy się ze szwajcarskim FC Thun.

Lech od początku nie ograniczał się do obrony jednobramkowej zaliczki. Gospodarze mogli wprawdzie objąć prowadzenie po strzale Hallura Hansona, ale Joel Pereira zatrzymał piłkę przy słupku.

Poznaniacy odpowiedzieli w 20. minucie. Mikael Ishak dwukrotnie próbował pokonać Marka Jensena, a po interwencji bramkarza KI Klaksvik do piłki dopadł Allahyar Sayyadmanesh i z bliska zdobył bramkę.

Tuż przed przerwą urazu doznał Ishak. Kapitana Lecha zastąpił Daniel Hakans, a na pozycji napastnika wystąpił Sayyadmanesh.

Kluczowa dla losów spotkania była 49. minuta. Pablo Rodriguez długo przygotowywał sobie pozycję do strzału, po czym efektownie uderzył pod poprzeczkę.

Gospodarze mogli jeszcze złapać kontakt, gdy Mateusz Lis stracił piłkę podczas dryblingu we własnym polu karnym. Pall Klettskard uderzył jednak minimalnie obok słupka.

Lech stwarzał kolejne okazje, a trzeciego gola zdobył w 75. minucie Antoni Kozubal. Pomocnik wykorzystał błąd rywali i otrzymał piłkę w polu karnym od jednego z zawodników KI Klaksvik.

W końcówce trafili jeszcze Daniel Hakans, po podaniu Patrika Walemarka, oraz sam Szwed, który w doliczonym czasie gry precyzyjnie przymierzył zza pola karnego.

KI Klaksvik – Lech Poznań 0:5 (0:1)

Bramki: Allahyar Sayyadmanesh 20, Pablo Rodriguez 49, Antoni Kozubal 75, Daniel Hakans 89, Patrik Walemark 90+2.

FC Thun kolejnym rywalem

Lech wygrał 5:0, a cały dwumecz 6:0. Awans do kolejnej rundy oznacza też, że mistrz Polski ma już zapewniony udział w fazie ligowej europejskich pucharów.

W 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europy rywalem poznaniaków będzie FC Thun. Pierwszy mecz zaplanowano na 20 sierpnia w Poznaniu, a rewanż odbędzie się tydzień później w Szwajcarii.