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Lech Poznań z trudem dotarł na Wyspy Owcze. Nowa godzina meczu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (17:17)

Z dobowym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań dotarli w czwartkowe popołudnie do Vagar na Wyspach Owczych. Planowany na godzinę 19.30 w Torshavn mecz z KI Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy przełożono na godzinę 21.45. Pierwszy mecz Poznaniacy wygrali 1:0.

Lech Poznań z trudem dotarł na Wyspy Owcze. Nowa godzina meczu
Piłkarze Lecha Poznań, fot. IMAGO/Ruslan Taran/Imago Sport and News /East News

Lechici na Wyspy Owcze mieli wylecieć w środę o godz. 14.30. Podróż została jednak wstrzymana przez mgłę, która spowiła jedyne na Wyspach Owczych lotnisko Vagar. Przez ponad dwie i pół godziny czekano na decyzję służb, ostatecznie wylot przełożono na czwartek rano.

Poznaniacy wystartowali o 9 rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w norweskim Bergen, bowiem nad Vagarem znów pojawiła się gęsta mgła. Po kilku godzinach oczekiwania ekipa „Kolejorza” znów wsiadła do samolotu i ponownie ruszyła na Wyspy Owcze. Samolot z poznańską drużyną na pokładzie wylądował przed 16.30.

Jednocześnie UEFA zadecydowała, że w przypadku braku komplikacji związanych z podróżą, rewanżowy pojedynek rozegrany zostanie w czwartek o godz. 21.45 czasu polskiego. Pierwotnie spotkanie miało rozpocząć się o 19.30.

Pierwsze spotkanie przed tygodniem mistrz Polski wygrał przed własną publicznością 1:0.

Zwycięzca dwumeczu KI Klaksvik - Lech w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary FC Thun - Vikingur Reykjavik. Pierwsze spotkanie zespół ze Szwajcarii wygrał u siebie 3:0.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Lech Poznań
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