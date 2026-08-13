Lech Poznań z trudem dotarł na Wyspy Owcze. Nowa godzina meczu

RMF24

Z dobowym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań dotarli w czwartkowe popołudnie do Vagar na Wyspach Owczych. Planowany na godzinę 19.30 w Torshavn mecz z KI Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy przełożono na godzinę 21.45. Pierwszy mecz Poznaniacy wygrali 1:0.

Lechici na Wyspy Owcze mieli wylecieć w środę o godz. 14.30. Podróż została jednak wstrzymana przez mgłę, która spowiła jedyne na Wyspach Owczych lotnisko Vagar. Przez ponad dwie i pół godziny czekano na decyzję służb, ostatecznie wylot przełożono na czwartek rano.

Poznaniacy wystartowali o 9 rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w norweskim Bergen, bowiem nad Vagarem znów pojawiła się gęsta mgła. Po kilku godzinach oczekiwania ekipa „Kolejorza” znów wsiadła do samolotu i ponownie ruszyła na Wyspy Owcze. Samolot z poznańską drużyną na pokładzie wylądował przed 16.30.

Problemy Lecha Poznań z dotarciem na mecz. Legia wbija szpilkę odwiecznym rywalom Legia Warszawa postanowiła zadrwić z problemów Lecha Poznań, który wciąż nie dotarł na Wyspy Owcze, gdzie dziś wieczorem ma zmierzyć się w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy z miejscowym KI Klaksvik. Na drodze piłkarzy mistrza Polski…

Jednocześnie UEFA zadecydowała, że w przypadku braku komplikacji związanych z podróżą, rewanżowy pojedynek rozegrany zostanie w czwartek o godz. 21.45 czasu polskiego. Pierwotnie spotkanie miało rozpocząć się o 19.30.

Pierwsze spotkanie przed tygodniem mistrz Polski wygrał przed własną publicznością 1:0.

Zwycięzca dwumeczu KI Klaksvik - Lech w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary FC Thun - Vikingur Reykjavik. Pierwsze spotkanie zespół ze Szwajcarii wygrał u siebie 3:0.