Lech Poznań z trudem dotarł na Wyspy Owcze, ale dziś nie zagra! Kolejna zmiana

Lechici na Wyspy Owcze mieli wylecieć w środę o godz. 14.30. Podróż została jednak wstrzymana przez mgłę, która spowiła jedyne na Wyspach Owczych lotnisko Vagar. Przez ponad dwie i pół godziny czekano na decyzję służb, ostatecznie wylot przełożono na czwartek rano.
Poznaniacy wystartowali o 9 rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w norweskim Bergen, bowiem nad Vagarem znów pojawiła się gęsta mgła. Po kilku godzinach oczekiwania ekipa „Kolejorza” znów wsiadła do samolotu i ponownie ruszyła na Wyspy Owcze. Samolot z poznańską drużyną na pokładzie wylądował przed 16.30.
Jednocześnie UEFA zadecydowała, że w przypadku braku komplikacji związanych z podróżą, rewanżowy pojedynek rozegrany zostanie w czwartek o godz. 21.45 czasu polskiego. Pierwotnie spotkanie miało rozpocząć się o 19.30. Ostatecznie przeniesiono go na piątek na godzinę 20.
Pierwsze spotkanie przed tygodniem mistrz Polski wygrał przed własną publicznością 1:0.
Zwycięzca dwumeczu KI Klaksvik - Lech w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary FC Thun - Vikingur Reykjavik. Pierwsze spotkanie zespół ze Szwajcarii wygrał u siebie 3:0.