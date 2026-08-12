Lech Poznań nie poleciał w środę na mecz na Wyspy Owcze

Powodem jest mgła nad portem lotniczym Vagar, jedynym lotniskiem w tym kraju.
Pierwotnie mistrzowie Polski mieli wylecieć w środę o godz. 14.30. Podróż została jednak wstrzymana przez mgłę, która spowiła lotnisko Vagar. Przez ponad dwie i pół godziny czekano na decyzję służb, jednocześnie klub sondował różne warianty i był w kontakcie z UEFA. Rozważano m.in. przełożenie meczu na piątek.
Ostatecznie klub poinformował, że na Wyspy Owcze drużyna wyleci w czwartek o godz. 8, a spotkanie ma zostać rozegrane we wcześniej planownym terminie - w czwartek o godz. 19.30 czasu polskiego.
Pierwsze starcie w Poznaniu Lech wygrał 1:0. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary FC Thun (Szwajcaria) - Vikingur Reykjavik (Islandia). Pierwsze spotkanie Szwajcarzy wygrali 3:0.