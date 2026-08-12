Lech Poznań nie poleciał w środę na mecz na Wyspy Owcze

RMF24

Niespodziewane problemy Lecha Poznań. Piłkarze mistrza Polski nie wylecieli w środę na Wyspy Owcze, gdzie w czwartek mają rozegrać rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik.

Powodem jest mgła nad portem lotniczym Vagar, jedynym lotniskiem w tym kraju.

Pierwotnie mistrzowie Polski mieli wylecieć w środę o godz. 14.30. Podróż została jednak wstrzymana przez mgłę, która spowiła lotnisko Vagar. Przez ponad dwie i pół godziny czekano na decyzję służb, jednocześnie klub sondował różne warianty i był w kontakcie z UEFA. Rozważano m.in. przełożenie meczu na piątek.

Ostatecznie klub poinformował, że na Wyspy Owcze drużyna wyleci w czwartek o godz. 8, a spotkanie ma zostać rozegrane we wcześniej planownym terminie - w czwartek o godz. 19.30 czasu polskiego.

JAGA już na trybunach. Białystok zyskał nowy stadionowy symbol Pomysł Białostoczan doczekał się realizacji. Na trybunie wschodniej Chorten Areny w Białymstoku powstał napis JAGA, ułożony z czerwonych i żółtych krzesełek. Projekt został wybrany przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026.

Pierwsze starcie w Poznaniu Lech wygrał 1:0. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary FC Thun (Szwajcaria) - Vikingur Reykjavik (Islandia). Pierwsze spotkanie Szwajcarzy wygrali 3:0.