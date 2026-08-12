RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Lech Poznań nie poleciał w środę na mecz na Wyspy Owcze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (18:40)

Niespodziewane problemy Lecha Poznań. Piłkarze mistrza Polski nie wylecieli w środę na Wyspy Owcze, gdzie w czwartek mają rozegrać rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik.

Lech Poznań nie poleciał w środę na mecz na Wyspy Owcze
Piłkarze Lecha Poznań, fot. Jakub Kaczmarczyk /PAP

Powodem jest mgła nad portem lotniczym Vagar, jedynym lotniskiem w tym kraju.

Pierwotnie mistrzowie Polski mieli wylecieć w środę o godz. 14.30. Podróż została jednak wstrzymana przez mgłę, która spowiła lotnisko Vagar. Przez ponad dwie i pół godziny czekano na decyzję służb, jednocześnie klub sondował różne warianty i był w kontakcie z UEFA. Rozważano m.in. przełożenie meczu na piątek.

Ostatecznie klub poinformował, że na Wyspy Owcze drużyna wyleci w czwartek o godz. 8, a spotkanie ma zostać rozegrane we wcześniej planownym terminie - w czwartek o godz. 19.30 czasu polskiego.

Pierwsze starcie w Poznaniu Lech wygrał 1:0. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary FC Thun (Szwajcaria) - Vikingur Reykjavik (Islandia). Pierwsze spotkanie Szwajcarzy wygrali 3:0.


Źródło: RMF24
Tagi: Lech Poznań
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: