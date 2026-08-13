Kuriozalna pomyłka sędziów na mistrzostwach Europy. Protest Niemców

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Do niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Błąd sędziów z nieprawidłowo zawieszoną poprzeczką wywołał ogromny chaos podczas konkursu skoku o tyczce w rywalizacji dziesięcioboistów.

Kilku zawodników pokonało już wysokość 4,80 m, gdy okazało się, że skakali na 4,70 cm, gdyż sędziowie nie podnieśli poprzeczki. Jury zdecydowało, że wszyscy szczęśliwcy muszą powtórzyć swoje skoki.

Warunki pogodowe były katastrofalne, a pomyłka sędziów moim zdaniem całkowicie zakłóciła przebieg zawodów – nie krył irytacji trener reprezentacji Niemiec Joerg Roos.

Obrażeni Norwegowie oddali złote medale. „Sytuacja jest absurdalna” Norwegowie oddali złote medale wywalczone w sztafecie mieszanej na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Powodem jest błędny czas wygrawerowany na krążkach.

Wśród dziesięcioboistów, którzy musieli powtórzyć próby, był m.in. ubiegłoroczny mistrz świata z Tokio Leo Neugebauer. Gdy skakał ponownie, tym razem bez powodzenia, termometry wskazywały 35 stopni Celsjusza.

Niemcy złożyli protest, ale wskórali jedynie przyznanie dodatkowej próby i tym razem pokonał poprzeczkę zawieszoną na 4,80. Później już w pierwszym podejściu poradził sobie z wysokością o 10 cm większą.

Skok o tyczce był ósmą z 10 konkurencji. Polacy nie startują.