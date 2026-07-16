Kulisy mundialu. Amerykańskie służby przejęły kilkaset dronów

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Amerykańskie służby od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku przejęły ponad 700 dronów w pobliżu stref kibica i stadionów, na których rozgrywano mecze - poinformowało Federalne Biuro Śledcze (FBI). Do końca zmagań pozostały dwa spotkania - mecz o 3. miejsce, w którym zmierzą się Anglicy z Francuzami i finał. Tam aktualni mistrzowie świata zagrają z mistrzami Europy.

W najbliższy weekend meczem o brązowy medal i wielkim finałem zakończą się XXIII piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Było to święto futbolu, które przyciągnęło kibiców z absolutnie każdego zakątka planety. Czas, który fani futbolu spędzali na przeżywaniu piłkarskich emocji, dla funkcjonariuszy służb państw organizujących mundial wcale relaksem nie był, a wręcz przeciwnie.

FBI: Amerykańskie służby w trakcie mundialu przejęły ponad 700 dronów

Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI, poinformowało w czwartek, że od dnia rozpoczęcia zmagań tj. 11 czerwca amerykańskie służby przejęły ponad 700 dronów w pobliżu stref kibica oraz stadionów, na których rozgrywano mecze.

W dni meczowe wszelkie operacje lotnicze były zabronione w promieniu trzech mil morskich i na wysokości do 3000 stóp (914 metrów) nad poziomem gruntu wokół stadionów. Zakaz w wyjątkowych sytuacjach mógł zostać zawieszony przez kontrolerów ruchu lotniczego.

Czas na finał. Argentyna obroni tytuł?

FBI przekazało także, że drony zostały przejęte w ograniczonej przestrzeni powietrznej we wszystkich 11 amerykańskich miastach, gdzie rozgrywano mecze mundialu. Turniej zakończy się w niedzielę finałem w East Rutherford. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią.