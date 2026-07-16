Kulisy mundialu. Amerykańskie służby przejęły kilkaset dronów

W najbliższy weekend meczem o brązowy medal i wielkim finałem zakończą się XXIII piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
Było to święto futbolu, które przyciągnęło kibiców z absolutnie każdego zakątka planety. Czas, który fani futbolu spędzali na przeżywaniu piłkarskich emocji, dla funkcjonariuszy służb państw organizujących mundial wcale relaksem nie był, a wręcz przeciwnie.
FBI: Amerykańskie służby w trakcie mundialu przejęły ponad 700 dronów
Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI, poinformowało w czwartek, że od dnia rozpoczęcia zmagań tj. 11 czerwca amerykańskie służby przejęły ponad 700 dronów w pobliżu stref kibica oraz stadionów, na których rozgrywano mecze.
W dni meczowe wszelkie operacje lotnicze były zabronione w promieniu trzech mil morskich i na wysokości do 3000 stóp (914 metrów) nad poziomem gruntu wokół stadionów. Zakaz w wyjątkowych sytuacjach mógł zostać zawieszony przez kontrolerów ruchu lotniczego.
Czas na finał. Argentyna obroni tytuł?
FBI przekazało także, że drony zostały przejęte w ograniczonej przestrzeni powietrznej we wszystkich 11 amerykańskich miastach, gdzie rozgrywano mecze mundialu. Turniej zakończy się w niedzielę finałem w East Rutherford. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią.