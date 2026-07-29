Klęska Lecha Poznań. Koniec marzeń o Lidze Mistrzów

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Lech Poznań przegrał w środę z Aarhus GF w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mecz w stolicy Wielkopolski był dużym zaskoczeniem, bowiem Duńczycy zdołali odrobić wysoką stratę z pierwszego spotkania i koniec końców, odprawili Kolejorza w rzutach karnych.

Lech Poznań przegrał z Aarhus GF w kwalifikacjach Ligi Mistrzów (fot. Jakub Kaczmarczyk)

Lech Poznań przegrał z Aarhus GF w kwalifikacjach Ligi Mistrzów (fot. Jakub Kaczmarczyk) / PAP

Po dogrywce mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla Aarhus GF (5:5 w dwumeczu).

W rzutach karnych to Duńczycy okazali się lepsi i to oni zagrają w kolejnej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Lech wystąpi w trzeciej rundzie eliminacyjnej Ligi Europy, w której zmierzy się z KI Klaksvik.

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