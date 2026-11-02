Kimi Antonelli jako figurka do szopki? Niecodzienny hołd dla mistrza Formuły 1

RMF24

20-letni Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa został w niedzielę mistrzem świata Formuły 1. W jednej ze słynnych neapolitańskich pracowni szopkarskich powstała już figurka młodego kierowcy.

Kimi Antonelli zajął w niedzielę 3. miejsce w Grand Prix Meksyku na torze Autodromo Hermanos Rodriguez i stał się najmłodszym w historii czempionem Formuły 1. Został też pierwszym włoskim mistrzem od 1953 roku.

Szopkarze z via San Gregorio Armeno w Neapolu znani są z tego, że oprócz Świętej Rodziny, pasterzy i postaci związanych z lokalną tradycją umieszczają w swoich szopkach również osoby, które trafiają na pierwsze strony gazet. To politycy, duchowi przywódcy (m.in. papieże), ale też gwiazdy sportu, aktorzy czy piosenkarze. Do tego grona dołączył po swoim triumfie także Kimi Antonelli.



Figurka była gotowa od kilku dni - powiedział agencji Ansa jej twórca, Genny Di Virgilio. Byłem przesądny i wolałem poczekać z wystawieniem jej w mojej pracowni - dodał.

To duma dla całego narodu i mamy nadzieję, gdy tylko będzie to możliwe, zobaczyć Antonellego tutaj na San Gregorio Armeno. Czeka na niego statuetka z terakoty - podkreślił neapolitański szopkarz.

Włoskie media sugerują, że figurka młodego mistrza Formuły 1 będzie jedną z najbardziej rozchwytywanych przed Bożym Narodzeniem, gdy na wąskiej ulicy pełnej szopkarskich pracowni z wielowiekową tradycją pojawiają się tłumy.

Wnętrze jednej z pracowni szopkarskich przy via San Gregorio Armeno (fot. Maciej Nycz) / RMF FM

W 2024 r. dziennikarze RMF FM odwiedzili via San Gregorio Armeno w Neapolu. Przygotowane wtedy materiały, pokazujące piękno i różnorodność tamtejszych szopek, przypominamy poniżej: