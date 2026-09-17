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Katastrofalny błąd Szczęsnego. Gol za golem w meczu Barcelony

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (06:23)

Wojciech Szczęsny niespodziewanie musiał stanąć w bramce FC Barcelona i popełnił koszmarny błąd. Mimo to w środowy wieczór na Camp Nou „Duma Katalonii” rozbiła 7:2 Racing Santander w meczu hiszpańskiej Primera Division.

Katastrofalny błąd Szczęsnego. Gol za golem w meczu Barcelony
Wojciech Szczęsny, fot. GONGORA, Nur Photo /East News

FC Barcelona wygrała szósty ligowy mecz z rzędu. Bramkarz gospodarzy Joan Garcia doznał kontuzji i w drugiej połowie zastąpił go Wojciech Szczęsny.

Barcelona objęła prowadzenie w 8. minucie. Po strzale z dystansu Portugalczyka Joao Cancelo piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Z rzutu karnego na 2:0 podwyższył Brazylijczyk Raphinha

Senegalczyk Maguette Gueye zdobył bramkę kontaktową. Następnie Cancelo ponownie kapitalnie uderzył z dystansu. Portugalczykowi nie przypisano jednak gola, gdyż piłki dotknął jeszcze napastnik Racingu Asier Villalibre.

Do przerwy „Duma Katalonii” prowadziła 4:1, bo drugiego gola strzelił Raphinha. Pod koniec pierwszej połowy Lamine Yamal zmarnował rzut karny. Jego strzał obronił Julen Agirrezabala.

Szczęsny się nie popisał

Szczęsny zawinił przy utracie bramki na 4:2, którą zdobył Marokańczyk Yassir Zabiri. 36-latek nieudolnie próbował wykonać zwód i stracił piłkę we własnym polu bramkowym. 

To jeszcze bardziej zmobilizowało piłkarzy Barcelony. Raphinha skompletował hat-tricka, a kolejne gole strzelili Brazylijczyk Gabriel Jesus i Yamal.

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Rekord Realu zagrożony

Drużyna trenera Hansiego Flicka może pobić rekord Realu Madryt Jose Mourinho, który w sezonie 2011/12 strzelił 121 goli w lidze hiszpańskiej - średnia 3,18 na mecz. Barcelona w tym sezonie zdobyła 28 bramek, co daje średnią 4,67.

W innych środowych spotkaniach Deportivo La Coruna przegrało z Sevillą 0:1, natomiast Atletico Madryt wygrało z Osasuną Pampeluna 4:0. Mecz Levante - Athletic Bilbao został przełożony ze względu na ulewę.

Po sześciu kolejkach Barcelona ma 18 pkt i prowadzi w hiszpańskiej lidze. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt, który wywalczył 15 pkt. Trzecie z dorobkiem 13 pkt jest Atletico.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: FC Barcelona Wojciech Szczęsny
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