„Katastrofa, wstyd!”. Klęska Portugalii tuż po odejściu Ronaldo

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Portugalia przegrała w Bradze z Danią 1:4 w meczu Ligi Narodów, honorową bramkę zdobywając w doliczonym czasie gry. Lokalne media mówią o katastrofalnym występie i czarnym wieczorze. Tak wysoko u siebie Portugalczycy nie przegrywali.

Portugalczyk Joao Felix podczas meczu z Danią, fot. BO AMSTRUP

Portugalczyk Joao Felix podczas meczu z Danią, fot. BO AMSTRUP / PAP/EPA

Portugalskie media zwracają uwagę, że pierwszy mecz po ogłoszeniu przez Cristiano Ronaldo rozbratu z kadrą narodową przyniósł dotkliwą porażkę na stadionie w Bradze.

Dawno tak źle nie grali

Wydawany na północy Portugalii sportowy dziennik „O Jogo” odnotował, że sobotnia przegrana z Danią była najwyższą w historii na własnym terenie.

Gazeta podkreśliła, że ta porażka jest nie tylko jedną z nielicznych w ostatnim czasie, ale „boli z powodu słabej postawy podopiecznych trenera Jorge’a Jesusa”.

„Trudno przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz widzieliśmy tak słabo spisujących się naszych zawodników” – podsumowało lizbońskie radio TSF, także wskazując na brak dotychczasowego kapitana.

Rozgłośnia wskazała, że bolesna porażka w Bradze zbiegła się z pożegnaniem, jakie przygotowała Ronaldo Portugalska Federacja Piłkarska (FPF) oraz jego koledzy, którzy przed meczem wyszli na boisko ubrani symbolicznie w koszulki z numerem 7, z tym samym, z jakim występował gwiazdor.

Jan Urban o swojej przyszłości. Polska przegrała wszystkie „wyjazdy” w tym roku Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w 2026 roku wszystkie cztery wyjazdowe mecze. W sobotni wieczór w Bukareszcie uległa 1:2 Rumunii w Lidze Narodów. „Wiem, co się dzieje w przestrzeni medialnej. Nie myślę o tym. Decyzje będą, jakie będą” -…

„A po co on miał tu być?”

„Pierwszy mecz w erze 'postRonaldo' zakończył się dla nas ogromnym rozczarowaniem, a nawet wstydem”

- oceniła lizbońska stacja Sport TV, odnotowując zdenerwowanie selekcjonera Portugalii.

Jorge Jesus rozdrażniony pomeczowymi pytaniami, czy do sromotnej porażki jego podopiecznych miał doprowadzić brak w kadrze Ronaldo, reagował dodatkową irytacją.

A po co on miał tu być? Żeby dotrzymać nam towarzystwa? – pytał retorycznie selekcjoner na konferencji prasowej.

Awans i zamieszanie z Ronaldo

Wprawdzie Portugalia już wcześniej zapewniła sobie awans do ćwierćfinałów LN, ale atmosfera w kadrze w ostatnich tygodniach nie należała do najlepszych z powodu konfliktu pomiędzy trenerem a Ronaldo.

5 listopada słynny piłkarz ogłosił, że odchodzi z reprezentacji po 23 latach występów. W wydanym oświadczeniu 41-latek nie odniósł się do przyczyny tej decyzji, ale osoby z jego bliskiego otoczenia sygnalizowały, że powodem odejścia był konflikt z selekcjonerem.

Po wygranym 27 września przez Portugalię meczu LN z Norwegią (2:1) w Oslo Ronaldo, niezadowolony z faktu, że nie pojawił się na boisku, opuścił zgrupowanie kadry. Kilka dni później wydał oświadczenie, tłumacząc swoją postawę rzekomym brakiem lojalności ze strony Jesusa.

W październiku Komisja Dyscyplinarna FPF za samowolne opuszczenie zgrupowania ukarała Ronaldo karą 255 euro. Dodatkowo piłkarz został zawieszony w kadrze na 30 dni.

Były zawodnik Sportingu Lizbona, Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn od 2023 roku występuje w saudyjskim Al-Nassr. W minionym sezonie jego trenerem w tym klubie był właśnie... Jesus.