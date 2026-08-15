Katarzyna Zdziebło na podium. Rekord Polski na mistrzostwach Europy w Birmingham

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Polska chodziarka Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. To wielki powrót naszej zawodniczki, która ustanowiła przy okazji nowy rekord Polski. Zwyciężyła Włoszka Sofia Fiorini, bijąc rekord świata.

Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. Brąz wywalczyła Hiszpanka Raquel Gonzalez.

W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany. World Athletics postanowiło, że od 2026 roku chodziarze będą rywalizować na dystansie półmaratonu i maratonu. Jeszcze w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Tokio startowali na 20 km i 35 km.

Wielki powrót po latach

Zdziebło w 2022 roku w Eugene została mistrzynią świata w chodzie na 20 km i 35 km oraz zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Monachium na 20 km.

W kolejnych sezonach była w gorszej formie, prześladowały ją kontuzje i nie nawiązywała do tamtych sukcesów. W Birmingham po czterech latach wróciła w wielkim stylu.

Fiorini poprawiła rekord świata na 3:15.11. Druga Zdziebło ustanowiła rekord Polski - 3:19.50. To drugi wynik w historii tej konkurencji. Trzecia Gonzalez uzyskała czas - 3:20.49.

Zdziebło: Nogi mi odpadały

Nogi mi odpadały, ale tak bardzo chciałam tego srebra. Ostatnie podejścia, na ostatnich kilometrach, były bardzo trudne. Coś tam słyszałam jeszcze od trenera, ale już byłam bardzo zmęczona - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Katarzyna Zdziebło.

Polka przyznała, że jest bardzo szczęśliwa z tego, że wróciła na podium w międzynarodowej rywalizacji po czterech latach. Ten medal cieszy nawet bardziej niż ten w Monachium w 2022 roku. Dużo dla niego poświęciłam - dodała Zdziebło.

To czwarty medal Polaków podczas czempionatu w Birmingham. Wcześniej Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 m, Pia Skrzyszowska była druga w biegu na 100 m przez płotki, a Jakub Szymański zajął trzecie miejsce w biegu na 110 m ppł.