Katarzyna Niewiadoma-Phinney z medalem mistrzostw świata

RMF24

Katarzyna Niewiadoma-Phinney wywalczyła srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu. Polka była o włos od złota, ale na finiszu musiała uznać wyższość Holenderki Demi Vollering. Trzecie miejsce zajęła Włoszka Elisa Longo Borghini. Wyścig był pełen dramatycznych zwrotów akcji, a o losach medali zadecydowały ostatnie metry.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney zdobyła srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu w wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu Polkę wyprzedziła Holenderka Demi Vollering. Trzecie miejsce zajęła Włoszka Elisa Longo Borghini.

Drugi medal w karierze Niewiadomej-Phinney

To już drugi medal mistrzostw świata w dorobku Katarzyny Niewiadomej-Phinney. Wcześniej, w 2021 roku, Polka zdobyła brąz w Belgii.

Dramatyczny wyścig i wielka kraksa

Wyścig w Montrealu rozgrywany był na wymagającej, 180-kilometrowej trasie. Już około 95 kilometrów przed metą doszło do dużej kraksy, która wykluczyła z rywalizacji kilkanaście zawodniczek, w tym jedną z faworytek, Hiszpankę Paulę Blasi oraz broniącą tytułu Kanadyjkę Magdeleine Vallieres. Ucierpiała również Marta Jaskulska.

Zawodniczki pokonywały 13-kilometrową rundę w Montrealu aż osiem razy, a tempo wyścigu nieustannie rosło. Gdy do mety pozostało 38 kilometrów, zaatakowała Demi Vollering, próbując powtórzyć swój wyczyn z ubiegłorocznych mistrzostw Europy.

Walka do ostatnich metrów

Holenderka przez długi czas utrzymywała przewagę, ale 15 kilometrów przed metą została doścignięta przez Katarzynę Niewiadomą-Phinney, Elisę Longo Borghini i Francuzkę Juliette Berthet. Na ostatnim okrążeniu Longo Borghini miała dziesięciosekundową przewagę, jednak została wyprzedzona przez Vollering i Niewiadomą.

Na ostatniej prostej Polka zerwała się do finiszu, ale na ostatnich metrach złapał ją skurcz. Ostatecznie musiała zadowolić się srebrnym medalem, tracąc do zwyciężczyni zaledwie kilka metrów.

Na wysokim, ósmym miejscu wyścig ukończyła Dominika Włodarczyk. Pozostałe reprezentantki Polski nie ukończyły rywalizacji.

Mistrzostwa świata zakończą się w niedzielę wyścigiem ze startu wspólnego elity mężczyzn.