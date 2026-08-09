Katarzyna Niewiadoma-Phinney na podium Tour de France

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Demi Vollering (w żółtej koszulce) zwyciężczynią tegorocznego Tour de France. Za nią Polka Katarzyna Niewiadoma-Phinney (fot. NICOLAS TUCAT)

Demi Vollering (w żółtej koszulce) zwyciężczynią tegorocznego Tour de France. Za nią Polka Katarzyna Niewiadoma-Phinney (fot. NICOLAS TUCAT) / AFP/East News

Vollering (FDJ United-Suez), która wystartowała do ostatniego odcinka z ośmiosekundową przewagą nad Polką, nie ograniczyła się do obrony swojej pozycji. Na ostatnim podjeździe odpowiedziała na atak Niewiadomej-Phinney (Canyon-SRAM) tak mocno, że osiągnęła szczyt wzniesienia z kilkudziesięciosekundową przewagą i przez ostatnie kilometry do mety na Promenadzie Anglików w Nicei jeszcze ją powiększała.

Polka przyjechała na metę w grupce pościgowej i po finiszu wywalczyła trzecie miejsce na etapie.

Na dziewiątej pozycji przyjechała na metę w Nicei mistrzyni Polski Dominika Włodarczyk (UAE Team L'Imad), która utrzymała pozycję w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej tegorocznego wyścigu.

Dla Katarzyny Niewiadomej-Phinney to piąte podium Tour de France w karierze. W 2024 r. wygrała cały wyścig.

Klasyfikacja generalna :

1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-Suez) 30:54.51

2. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) strata 1.18

3. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L’Imad) 4.19

4. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM) 5.10

5. Paula Blasi (Hiszpania/UAE Team L’Imad) 6.13

6. Cedrine Kerbaol (Francja/EF Education–Oatly) 6.41

7. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L’Imad) 7.53

8. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek) 9.12

9. Kimbery Le Court-Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal) 14.04

10. Niamh Fisher-Black (Nowa Zelandia/Lidl-Trek) 15.14

...

39. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 1:18.23

54. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 1:42.37

55. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 1:42.56