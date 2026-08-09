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Katarzyna Niewiadoma-Phinney na podium Tour de France

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (19:08)

Znamy już wyniki tegorocznego wyścigu Tour de France kobiet. Wygrała Holenderka Demi Vollering. Polka Katarzyna Niewiadoma-Phinney zajęła drugie miejsce.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney na podium Tour de France
Demi Vollering (w żółtej koszulce) zwyciężczynią tegorocznego Tour de France. Za nią Polka Katarzyna Niewiadoma-Phinney (fot. NICOLAS TUCAT) /AFP/East News

Vollering (FDJ United-Suez), która wystartowała do ostatniego odcinka z ośmiosekundową przewagą nad Polką, nie ograniczyła się do obrony swojej pozycji. Na ostatnim podjeździe odpowiedziała na atak Niewiadomej-Phinney (Canyon-SRAM) tak mocno, że osiągnęła szczyt wzniesienia z kilkudziesięciosekundową przewagą i przez ostatnie kilometry do mety na Promenadzie Anglików w Nicei jeszcze ją powiększała.

Polka przyjechała na metę w grupce pościgowej i po finiszu wywalczyła trzecie miejsce na etapie.

Na dziewiątej pozycji przyjechała na metę w Nicei mistrzyni Polski Dominika Włodarczyk (UAE Team L'Imad), która utrzymała pozycję w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej tegorocznego wyścigu.

Dla Katarzyny Niewiadomej-Phinney to piąte podium Tour de France w karierze. W 2024 r. wygrała cały wyścig.

Klasyfikacja generalna:

1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-Suez)                   30:54.51
2. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM)        strata 1.18                    
3. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L’Imad)                   4.19
4. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM)                        5.10
5. Paula Blasi (Hiszpania/UAE Team L’Imad)                         6.13
6. Cedrine Kerbaol (Francja/EF Education–Oatly)                    6.41
7. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L’Imad)                    7.53
8. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek)                            9.12 
9. Kimbery Le Court-Pienaar (Mauritius/AG Insurance-Soudal)       14.04 
10. Niamh Fisher-Black (Nowa Zelandia/Lidl-Trek)                   15.14
...
39. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie)          1:18.23       
54. Malwina Mul (Polska/Cofidis)                                1:42.37
55. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM)               1:42.56


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Katarzyna Niewiadoma-Phinney
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