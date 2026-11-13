Kane dogonił Lewandowskiego. Anglia w ćwierćfinale LN

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Harry Kane w czwartkowym meczu Anglii z Chorwacją (2:1) w piłkarskiej Lidze Narodów zdobył bramkę i powiększył dorobek w reprezentacji do 92 goli. W globalnej klasyfikacji wszech czasów dogonił Roberta Lewandowskiego i obaj zajmują szóste miejsce. Francja nie wykorzystała szansy na awans i przegrała z Włochami 1:3.

Rekordowy, 126. Występ Kane’a w reprezentacji Anglii, był wyjątkowo udany. Przed spotkaniem napastnik otrzymał od Księcia Williama i dotychczasowego współrekordzisty Petera Shiltona pamiątkową koszulkę ze swoim nazwiskiem i numerem 126.

33-letni napastnik Bayernu Monachium swoją 92. bramkę w kadrze zdobył w 64. minucie z rzutu karnego. Kane przyznał wcześniej, że jego celem jest teraz strzelenie 100 goli dla Anglii. Najwięcej goli w występach reprezentacyjnych ma Cristiano Ronaldo (146).

W pierwszej połowie prowadzenie gospodarzom dał Morgan Rogers, a w 59. minucie wyrównał Petar Sucić.

Hiszpanie wygrywają z Czechami

W tabeli grupy A3 Anglia jest za prowadzącą z kompletem 15 punktów Hiszpanią, która awans do ćwierćfinału zapewniła sobie już wcześniej.

W czwartek mistrzowie świata pokonali na wyjeździe Czechy 2:0. Bramki zdobyli Alex Baena i Marc Pubill.

Francja musi poczekać na awans

W grupie A1 szansy awansu do ćwierćfinału nie wykorzystała Francja. Podopieczni trenera Zinedine'a Zidane'a potrzebowali w meczu z Włochami punktu, ale przegrali w Mediolanie 1:3.

Zaczęło się po myśli gości, którym prowadzenie po błędzie bramkarza Gianluigiego Donnarummy dał w 10. minucie Michael Olise. Później jednak dla Włoch dwukrotnie trafił Francesco Pio Esposito, a jednego gola dołożył Davide Frattesi.

W tabeli Włochy i Francją mają po 10 punktów, a dziewięć zgromadziła Belgia, która wygrała na wyjeździe z Turcją 2:1. W niedzielę Belgia podejmie Włochy, a Francja zagra u siebie z Turcją.