Kamil Grabara po operacji kolana. Bramkarza czeka długa przerwa

RMF24

Złe wieści dla kibiców Juventusu i reprezentacji Polski. Kamil Grabara, podstawowy bramkarz Bianconerich i kadry narodowej, przeszedł operację zerwanego więzadła w prawym kolanie. Przed nim nawet siedem miesięcy przerwy od gry.

Kamil Grabara, 27-letni golkiper Juventusu Turyn i reprezentacji Polski, doznał poważnej kontuzji podczas sobotniego treningu w Turynie. Diagnoza była jednoznaczna – zerwane więzadło w prawym kolanie. Piłkarz przeszedł już operację, o czym poinformował fanów na swoim profilu na Instagramie.

„Nie będę ukrywać – to nie jest coś, co kiedykolwiek chciałem publikować, ale życie czasem zaskakuje. Wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa” – napisał, dołączając zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Według mediów Grabara może pauzować nawet przez siedem miesięcy. To oznacza, że nie zobaczymy go na boisku ani w barwach Juventusu, ani w reprezentacji Polski co najmniej do wiosny przyszłego roku.

Kadrowe roszady po kontuzji Grabary

Kontuzja Grabary to poważny problem nie tylko dla Juventusu, ale także dla selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Bramkarz został powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po kontuzji jego miejsce miał zająć Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Niestety, Drągowski również doznał urazu, co wymusiło kolejne zmiany w kadrze.

Ostatecznie powołanie otrzymał Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który pierwotnie miał wystąpić w młodzieżowej reprezentacji.

Kolejna kontuzja w reprezentacji Polski. Dodatkowe powołanie do kadry Urbana Kolejna zmiana w reprezentacji Polski. Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii Białystok, został powołany do kadry narodowej na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi Bartłomieja Drągowskiego, który został awaryjnie powołany dzień wcześniej w…

Juventus szuka zastępstwa – powrót starego znajomego?

W obliczu absencji Grabary, Juventus już rozpoczął poszukiwania nowego bramkarza. Włoskie media donoszą, że klub prowadzi negocjacje z 37-letnim Neto. Brazylijczyk zna już realia Turynu – w latach 2015–2017 był zawodnikiem Starej Damy i zdobył z nią dwa tytuły.