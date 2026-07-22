Kacper Tomasiak: Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało

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"Jeszcze nie wiem, jak wyjdzie z połączeniem treningów i mieszkania w Warszawie. Pewnie spontanicznie, jak mieszkanie będzie już oddane" - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem dwukrotny srebrny i brązowy medalista olimpijski z Predazzo Kacper Tomasiak. 19-letni skoczek narciarski potwierdził też, że wystartuje w letnim Grand Prix.

O letniej GP: Wystartuję w Wiśle

Przed tygodniem Kacper Tomasiak zwyciężył w pierwszym starcie w letnim sezonie - wygrał Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków pamięci Józefa Przybyły w Szczyrku, wyprzedzając Pawła Wąska i Kamila Waszka. W rozmowie z RMF FM potwierdził, że weźmie udział w pierwszych zawodach letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle (1-2 sierpnia). A dalej?

Jeszcze nie mamy pełnego planu startów, pewnie to będzie wychodzić na bieżąco. Też będzie zależeć od tego, w jakiej będziemy formie, jakie będziemy mieć „czucie” na skoczni i czego będziemy w danej chwili potrzebować - podkreśla Tomasiak.

19-letni medalista olimpijski dodaje, że absolutnym priorytetem jest sezon zimowy i do niego będą dostosowywane przygotowania.

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Odpowiadać za nie będą nie tylko trenerzy, ale też Stefan Horngacher, który niedawno wrócił do pracy z polską kadrą, jednak w innej roli. Kiedyś był jej trenerem - teraz został koordynatorem systemu szkolenia w Polskim Związku Narciarskim. Jakie wrażenie zrobił doświadczony Austriak na Kacprze Tomasiaku?

Na pewno bardzo dużo pracuje - przede wszystkim z pozostałymi trenerami. (...) My tak naprawdę mamy mniej roboty, bo nie musimy się tymi wszystkimi analizami aż tak przejmować - śmieje się Tomasiak.

W pełni serio medalista olimpijski dodaje, że Horngacher szybko stał się człowiekiem, „do którego można się zwrócić” i poprosić o radę, pomoc.

O odpoczynku. "Obciążenia psychiczne były duże”

Po zdobyciu dwóch srebrnych i brązowego medalu Zimowych Igrzysk Olimpijskich 19-letni Kacper Tomasiak z dnia na dzień stał się gwiazdą polskiego sportu. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem przyznaje, że choć poradził sobie z nową sytuacją, okazała się ona dla niego męcząca.

Po tym upadku w Vikersund potrzebowałem odpoczynku - bardziej od tej psychicznej strony niż fizycznej (...) to całe zmęczenie dało o sobie znać (...). Ale udało się w tym okresie, zaraz po zakończeniu sezonu, odpocząć, więc przygotowania do sezonu letniego zaczynałem wypoczęty - podkreśla skoczek.

W tym pomógł też krótki urlop. Chociaż, jak mówi RMF FM Kacper Tomasiak, najwięcej odpoczywał... w domu. W nim zresztą odpoczywa mu się najlepiej.

O przeprowadzce do Warszawy. "Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało”

Pierwotnie nagroda w postaci mieszkania od jednego ze sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego miała być przyznawana tylko złotym medalistom igrzysk olimpijskich. Plany uległy jednak zmianie, bo dwa lata temu w Paryżu tylko Aleksandra Mirosław stanęła na najwyższym stopniu podium. Mieszkania pod Warszawą otrzymały też w prezencie srebrne medalistki.

Podobnie stało się po tegorocznych igrzyskach w Mediolanie - Cortinie d'Ampezzo. Żaden z naszych sportowców nie zdobył złotego medalu, więc Kacper Tomasiak - jako jedyny multimedalista - został wyróżniony nagrodą w postaci mieszkania. Czy planuje przeprowadzkę?