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Justina Kozan brązową medalistką pływackich mistrzostw Europy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (20:18)

Justina Kozan została brązową medalistką na 400 m stylem zmiennym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu.

Justina Kozan brązową medalistką pływackich mistrzostw Europy
Justina Anna Kozan (fot. DIMITAR DILKOFF) /AFP/East News

To pierwszy medal reprezentacji Polski na tegorocznej imprezie. Wynik Kozan, 4:36,47, jest nowym rekordem kraju.

Mistrzynią Europy została Irlandka Ellen Walshe, która uzyskała czas 4:34,42. Srebrny medal wywalczyła Brytyjka Amalie Smith – 4:35,12.

Kozan rozpoczęła finał w szybkim tempie, ale przez większą część wyścigu zajmowała miejsca w okolicach czwartej i piątej pozycji. Decydująca okazała się końcówka – Polka przyspieszyła na ostatnich metrach i zapewniła sobie miejsce na podium.

W porannych eliminacjach awansowała do finału z najlepszym czasem.


Źródło: RMF24/PAP
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