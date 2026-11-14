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Jeremy Sochan błysnął na zapleczu NBA

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 listopada (12:29)

Jeremy Sochan zdobył 20 punktów w wygranym przez Texas Legend u siebie spotkaniu z Rio Grande Valley Vipers 102:99 w koszykarskiej G League, będącej oficjalnym zapleczem NBA. Po dwóch wyjazdowych porażkach to pierwsze zwycięstwo zespołu reprezentanta Polski.

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Jeremy Sochan błysnął na zapleczu NBA
Jeremy Sochan, fot. Jarek Praszkiewicz /PAP

W piątek w hali Fifth Third Arena we Frisco w aglomeracji Dallas 23-letni Sochan wyszedł na parkiet w pierwszej piątce zespołu i grał 36 minut. 

Trafił cztery z dziewięciu rzutów z gry, w tym jeden z trzech za trzy punkty oraz wszystkie sześć wolnych, miał także cztery zbiórki, pięć asyst, ale także pięć strat. Popełnił trzy faule. Był drugim strzelcem zespołu, po Darinie Greenie - 21. 

Sochan karierę w NBA rozpoczął przed czterema laty w San Antonio Spurs, którzy wybrali go w drafcie z numerem dziewiątym. Pierwsze lata występów były udane, jednak z czasem stracił miejsce w podstawowej piątce. W lutym 2026 Teksańczycy rozwiązali z nim umowę.

Dwa dni później związał się do końca rozgrywek 2025/26 z New York Knicks. Z Nowojorczykami sięgnął po tytuł, ale rzadko pojawiał się na boisku. Przed tym sezonem podpisał niegwarantowany kontrakt z Portland Trail Blazers, który klub rozwiązał tuż przed rozpoczęciem sezonu, więc Polak zwrócił się ku G League.

Texas Legends, którzy wybrali go z pierwszym numerem draftu, to filia klubu NBA Dallas Mavericks. W kolejnym spotkaniu „Legendy” zmierzą się niedzielę u siebie ponownie z zespołem Rio Grande Valley.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Jeremy Sochan

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