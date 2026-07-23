Jeff Bezos zainwestuje w Liverpool? „Każdy ma swoją cenę”

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Sky News podaje, że założyciel Amazona Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, został poproszony o dołączenie do konsorcjum, które chce kupić część udziałów w Liverpool F.C. „Właściciele będą rozważać oferty; każdy ma swoją cenę, jeśli chodzi o inwestycje biznesowe. To jest tego doskonały przykład” – tak te doniesienia skomentował ekspert ds. finansów w piłce nożnej Kieran Maguire.

Bezos, którego majątek jest szacowany na niemal 257 miliardów dolarów prowadzi rozmowy na temat dołączenia do konsorcjum inwestorów kierowanego przez Amita Bhatia – byłego współwłaściciela Queens Park Rangers i zięcia miliardera, potentata stalowego Lakshmi Mittala.

Konsorcjum to rozważa zakup mniejszościowego pakietu udziałów w Liverpool FC. Jak podaje „The Financial Times” ta „strategiczna mniejszościowa część udziałów” jest wyceniania na ponad 6 miliardów dolarów.

FSG potwierdza rozmowy

Obecny właściciel Liverpoolu, Fenway Sports Group (FSG), potwierdził prowadzenie rozmów z konsorcjum Bhatia. „Konsorcjum inwestycyjne kierowane, zarządzane i reprezentowane przez Amit Bhatia wyraziło zainteresowanie strategiczną mniejszościową inwestycją w Liverpool Football Club” – przekazał rzecznik FSG.

FSG, które nabyło Liverpool w 2010 roku za 401 mln dolarów, już wcześniej sprzedało niewielki pakiet udziałów amerykańskiej firmie Dynasty Equity. Pozyskane środki przeznaczono na spłatę zadłużenia i inwestycje kapitałowe.

Jeff Bezos w świecie sportu

Jeff Bezos, znany głównie jako założyciel Amazona i właściciel „The Washington Post”, już wcześniej interesował się inwestycjami w świat sportu. W przeszłości rozważał zakup klubów NFL – Seattle Seahawks oraz Washington Commanders - jednak żaden z tych projektów nie został zrealizowany. Ewentualna inwestycja w Liverpool byłaby jego pierwszym wejściem do świata europejskiej piłki nożnej.

Obecnie około połowa klubów Premier League znajduje się w rękach inwestorów z USA. Przykłady to Arsenal, Manchester United czy Crystal Palace. Potencjalne wejście Bezosa i konsorcjum Bhatia do Liverpoolu wpisuje się w trend rosnącego zainteresowania amerykańskiego kapitału angielską piłką.

Co oznaczałaby inwestycja dla Liverpoolu?

Nawet jeśli transakcja doszłaby do skutku, nie zmieniłoby się to, kto ma nad nim kontrolę. Strategiczny mniejszościowy udział oznacza, że ktoś chce odegrać rolę, ale niekoniecznie przejąć kontrolę. Grupa wierzy, że może dodać wartość reszcie akcjonariuszy. To więcej niż tylko kapitał. Chodzi o aspekty sportowe i pozasportowe – komercyjne i operacyjne – twierdzi ekspert ds. finansów w piłce nożnej Kieran Maguire.

Czy oznaczałoby to, że klub miałby więcej pieniędzy na pozyskanie nowych zawodników? Niekoniecznie. Po pierwsze, tak duża transakcja nie zostanie przeprowadzona w krótkim czasie. To będzie skomplikowane, z wieloma warstwami do przejścia – stwierdził.

Choć FSG zapewnia, że nie planuje sprzedaży większości udziałów, spekuluje się, że w perspektywie kilku lat może dojść do zmiany właściciela klubu.

Zrobią to, co uznają za najlepsze dla finansów FSG. Podejrzewam, że uważają, że nadal istnieją możliwości wzrostu, dlatego nie chcą sprzedawać większości udziałów – zaznaczył.