Japończyk rzuca wyzwanie Infantino. Ogłosił start w wyborach na prezydenta FIFA

RMF24

Kozo Tashima, honorowy prezes Japońskiego Związku Piłki Nożnej, oficjalnie ogłosił start w wyborach na prezydenta FIFA. Jego kandydatura pojawia się w momencie, gdy obecny szef światowej federacji, Gianni Infantino, mierzy się z falą krytyki i kontrowersji.

Kozo Tashima, były szef Japońskiego Związku Piłki Nożnej (JFA), oficjalnie potwierdził, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta FIFA w nadchodzących marcowych wyborach.

Tashima, który pełnił funkcję członka Rady FIFA – głównego organu decyzyjnego organizacji – podkreśla, że jego motywacją jest wprowadzenie do światowej piłki nożnej wartości, które przez lata kształtowały japoński futbol.

Nie chodzi tu o zwycięstwo czy porażkę. Liczy się przede wszystkim pokazanie światu uczciwości i rzetelności, które japoński futbol wypracowywał przez lata. FIFA potrzebuje dziś właśnie tych wartości – powiedział Tashima po posiedzeniu zarządu JFA w Tokio.

Jego kandydaturę w pełni popiera Japoński Związek Piłki Nożnej. Najbardziej budujące jest to, że Japoński Związek Piłki Nożnej w pełni mnie popiera – dodał Tashima.

Kontrowersje wokół Infantino

Wybory na prezydenta FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Obecny prezydent Gianni Infantino, który będzie ubiegał się o reelekcję, znalazł się ostatnio w ogniu krytyki. Zarzuty dotyczą m.in. niewyegzekwowania zawieszenia amerykańskiego zawodnika podczas tegorocznych mistrzostw świata oraz kontrowersyjnej propozycji utworzenia odrębnego podmiotu nadzorującego organizację mundialu. Pomysł ten spotkał się z silnym oporem ze strony wielu organizacji, w tym UEFA, co ostatecznie zmusiło Infantino do wycofania się z planu.