RMF24

Jan Urban może stracić stanowisko selekcjonera po nieudanym roku w wykonaniu reprezentacji Polski. Zdaniem Antoniego Piechniczka Urban powinien jednak dostać drugą szansę. „Tej reprezentacji uczył się przez rok i ma kolejną dużą porcję materiału, by wyciągnąć wnioski” - powiedział były szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Polska we wtorek zremisowała we Wrocławiu ze Szwecją 1:1 w swoim ostatnim tegorocznym spotkaniu i utrzymała się w dywizji B Ligi Narodów. Goście już wcześniej zapewnili sobie awans na najwyższy szczebel rozgrywek.

Piechniczek: Nutka optymizmu musi być

Jest o czym myśleć i rozmawiać, ale zawsze jakaś nutka optymizmu w tym wszystkim musi być. Jasiu Urban grał w lidze hiszpańskiej, polskiej, uczestniczył w mistrzostwach świata, zdobył olbrzymie doświadczenie zawodnicze, a później trenerskie. Można powiedzieć, że tej reprezentacji uczył się przez rok i ma kolejną dużą porcję materiału, by wyciągnąć wnioski. Dajcie mu święty spokój, uwierzcie, że wyciągnie odpowiednie wnioski – powiedział Antoni Piechniczek, szkoleniowiec, który doprowadził polskich piłkarzy do trzeciego miejsca na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku.

Radosław Majdan: Los Jana Urbana jest już przesądzony „Myślę, że los Jana Urbana jest już przesądzony i nie będzie selekcjonerem reprezentacji Polski” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Radosław Majdan, komentując postawę Biało-Czerwonych w zakończonych wczoraj rozgrywkach Ligi Narodów. Były…

Nie ukrywał, że na pewno będzie się toczyć dyskusja o ewentualnej zmianie selekcjonera.

Prezes PZPN Cezary Kulesza może pomyśleć o Jerzym Brzęczku, o kilku innych. Ale przecież Brzęczek ma swoją misję z kadrą U-21, która awansowała do MME, co stwarza szansę występu olimpijskiego. Odnosi z nią sukcesy, pozwólmy mu dokończyć zadanie, przygotować kolejnych młodych piłkarzy, z których część już jest wprowadzana do pierwszej reprezentacji – zaznaczył i przypomniał, że za kadencji Urbana w seniorskiej drużynie narodowej zadebiutowało już 17 zawodników.

„Niech Robert przyjeżdża na zgrupowania jak najdłużej”

Jednym z nich był 22-letni bramkarz Jagiellonii Białystok Sławomir Abramowicz, który we wtorkowy wieczór świetnymi interwencjami uchronił Polaków od utraty kilku goli.

To jest kwestia intuicji, talentu, które albo się ma, albo nie. Pokazał, że posiada odpowiednie predyspozycje. A starsi zawodnicy, jak Robert Lewandowski pogodzą się z tym, że będą wchodzić na boisko z ławki rezerwowych. Niech Robert przyjeżdża na zgrupowania jak najdłużej, nawet po to, żeby być tylko takim „mężem opatrznościowym”, który dba o dobrą atmosferę w drużynie, czasem coś podpowie, podyskutuje z trenerem — tłumaczył.

„Teraz powinienem wstać i wyjść”. Nerwy Jana Urbana po meczu ze Szwecją „Liczyliśmy, że zajmiemy drugie miejsce w grupie i powalczymy o awans do dywizji A w barażach” – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po remisie 1:1 ze Szwecją, kończącym występy Biało-Czerwonych w Lidze Narodów. Szkoleniowiec mówił…

Piechniczek o zmianie selekcjonera

Piechniczek podkreślił, że jest przeciwny zmianie selekcjonera.

Uważam, że nie należy zmieniać, tylko dać trenerowi Urbanowi kolejną szansę. Niech on będzie w pracy trenerskiej sobą. Niech nie robi niczego pod niektórych dziennikarzy, pod opinię publiczną. Musisz Jasiu mieć zaufanie do siebie, do własnego doświadczenia. Musisz uwierzyć w siebie, a wyniki na pewno przyjdą – zwrócił się do szkoleniowca 84-letni Piechniczek, który pracował także w Tunezji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jak przyznał, nie jest łatwo być selekcjonerem drużyny narodowej.

Zobaczymy, ilu jest życzliwych ludzi, ale też zobaczymy, jaka będzie w dalszym ciągu nagonka na Urbana, jakie siły będą oddziaływać na prezes PZPN, żeby zwolnił trenera – zakończył jedyny szkoleniowiec, który polskich piłkarzy prowadził w dwóch mundialach (1982 i 1986).