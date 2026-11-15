RMF24

Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w 2026 roku wszystkie cztery wyjazdowe mecze. W sobotni wieczór w Bukareszcie uległa 1:2 Rumunii w Lidze Narodów. „Wiem, co się dzieje w przestrzeni medialnej. Nie myślę o tym. Decyzje będą, jakie będą” - mówił po porażce selekcjoner Jan Urban.

Polska przegrała na wyjeździe z Rumunią 1:2 w 5. kolejce Ligi Narodów, choć 2 października w Warszawie wygrała z tym zespołem 6:0. Porażka w Bukareszcie jest bolesna, gdyż Rumunia przegrała wcześniej cztery mecze i była outsiderem grupy 4. w dywizji B Ligi Narodów. W sobotę zdobyła pierwsze punkty.

Urban: Pod tym względem nie ustępowaliśmy

Wiedzieliśmy, że mamy lepszą drużynę. W pierwszej połowie to był mecz walki. Nie było wiele okazji podbramkowych z obu stron. Mieliśmy strzały Wiktora Nowaka i Roberta Lewandowskiego. Wiedzieliśmy, że cechy wolicjonalne gospodarzy będą na bardzo wysokim poziomie, ale pod tym względem nie ustępowaliśmy - powiedział Urban w TVP Sport.

Selekcjoner zwrócił uwagę na zły stan murawy na Arena Nationala w Bukareszcie. Boisko było ciężkie. Niektórzy zawodnicy ślizgali się i przewracali. Jednak obie drużyny miały takie same warunki - zauważył.

Koszmarne błędy po przerwie

Pierwszego gola w 68. min strzelił Alexandru Cicaldau. Piłka po jego strzale odbiła się od Jakuba Kiwiora i zmyliła bramkarza. Dennis Man po kontrataku podwyższył na 2:0. Sebastian Szymański w 82. min dośrodkował z rzutu wolnego, a Marcel Reguła zdobył swoją pierwszą bramkę w reprezentacji.

Za łatwo traciliśmy bramki. Był rykoszet. Piłka trafiła w nogę Kiwiora i Bartek Drągowski nie miał nic do powiedzenia. Przy drugim golu nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, że zawodnik stoi bez krycia przy stałym fragmencie gry. Rumuni to znakomicie wykorzystali. Jednak reakcja z naszej strony po stracie drugiej bramki była dobra - ocenił.

Polacy musieli radzić sobie bez kontuzjowanego pomocnika Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan oraz obrońcy Jana Bednarka z FC Porto, który pauzował za żółte kartki.

„Dostał nagrodę, bo strzelił gola”

Urban w pierwszym składzie wystawił młodych zawodników: debiutanta Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka ze Slavii Praga, Marcela Regułę z Zagłębia Lubin i Kacpra Potulskiego z FSV Mainz.

Oskar jako debiutant miał fajne momenty, choć popełniał też błędy. Dobrze wszedł w mecz, ale za często chciał wyprowadzać piłkę. Przydarzyły mu się dwie straty. Zagrał jednak bardzo odważnie do przodu. Potulski stawia pierwsze kroki i też zagrał dobre spotkanie. Marcel Reguła zostawił serce na boisku. To chłopak, który walczy i się stara. Dostał nagrodę, bo strzelił gola. To bodziec, który będzie go budował - skomentował.

„Czasami płaci się cenę”

Polska po pięciu meczach Ligi Narodów ma 4 pkt i zajmuje trzecie miejsce w grupie za Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. Biało-Czerwoni stracili szansę na awans do dywizji A, lecz wciąż mogą spaść do dywizji C.

Zostało nam jeszcze jedno spotkanie - ze Szwecją. Będziemy mieli pełną analizę, z których zawodników można wybrać najlepszy skład na eliminacje mistrzostw Europy. Czasami płaci się cenę za sprawdzanie nowych nazwisk - oznajmił selekcjoner.

Zamiast roztrwonić pieniądze, zainwestował w odpady roślinne. Były piłkarz ma biznes warty miliardy Mathieu Flamini – były reprezentant Francji, zawodnik m.in. Arsenalu i AC Milan – nigdy nie ukrywał, że piłka nożna była jego dziecięcym marzeniem. Jednak już w trakcie sportowej kariery jego ambicje sięgały znacznie dalej. Podczas gdy wielu kolegów…

„Decyzje będą, jakie będą”

Urban przejął kadrę w połowie 2025 roku, gdy Biało-Czerwoni grali w eliminacjach mistrzostw świata. Zajęli drugie miejsce w grupie za Holandią. W marcowych barażach wygrali z Albanią 2:1, ale w decydującym meczu przegrali ze Szwecją 2:3 i nie awansowali na mundial.

Później wyniki się pogorszyły. W całym 2026 roku Polacy odnieśli tylko dwa zwycięstwa. Łączny bilans Polaków pod wodzą Urbana to sześć zwycięstw, cztery remisy i pięć porażek w 15 meczach.

W eliminacjach MŚ mieliśmy grupę zawodników, którzy grali w klubach i byli w dobrej dyspozycji. Później nie było ich tak wielu. Chcieliśmy też sprawdzić, jak prezentuje się nasza młodzież - wyjaśnił trener.

Pozycja Urbana jest coraz częściej podważana. Spekuluje się, że wtorkowy mecz ze Szwecją we Wrocławiu może być jego ostatnim.

Wiem, co się dzieje w przestrzeni medialnej. Nie myślę o tym. Jeśli naszym celem było awansować do dywizji A i ten cel nie został osiągnięty, to decyzje będą, jakie będą, choć nie było takiego celu. Ale chcieliśmy oczywiście powalczyć o drugie miejsce, które daje baraże. Tak się niestety nie stało - zakończył.