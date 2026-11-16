Jan Urban: Do kogo możemy mieć pretensje? Tylko do siebie

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Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował, że wciąż nie jest jasne, czy Piotr Zieliński zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów ze Szwecją. Biało-Czerwoni zajmują trzecie miejsce w swojej grupie drugiej dywizji Ligi Narodów. „Jeśli tracimy takie gole i tak ułatwiamy zadanie przeciwnikowi, to do kogo możemy mieć pretensje? Tylko do siebie” - podkreślał Urban, komentując sobotnią porażkę w meczu z Rumunią.

Jan Urban: Chciałoby się mieć więcej czasu

Piotr Zieliński jest jednym z liderów reprezentacji, ale w sobotę nie mógł zagrać w meczu z Rumunią. Biało-Czerwoni przegrali to spotkanie 1:2.

To była kontuzja stopy. Dzisiaj zawodnik normalnie wyjdzie na trening. Wczoraj też trenował, ale tylko podczas pierwszej części rozgrzewki wspólnie z zespołem, a później już indywidualnie. Po dzisiejszym treningu będziemy wiedzieć, czy tak, czy nie (czy może zagrać ze Szwecją – przyp. red.) - powiedział Jan Urban podczas konferencji prasowej we Wrocławiu.

Jeżeli chodzi o nieobecnych piłkarzy, to tylko ci zawodnicy, o których już wcześniej było wiadomo. Jakub Kiwior pauzuje za kartki, a Matty Cash doznał wstrząśnienia mózgu i też nie może zagrać – dodał szkoleniowiec.

Przed meczem z Rumunią polski zespół miał niewiele treningów. Po spotkaniu w Bukareszcie był natomiast czas jedynie na odnowę i zajęcia w poniedziałek.

Chciałoby się mieć więcej czasu, móc dłużej popracować z drużyną, ale tego czasu nie ma. Mówiłem już wcześniej, że Szwecja i Bośnia mają przewagę nad Polską i Rumunią przebywania miesiąc dłużej ze sobą. To naprawdę jest bardzo dużo. Mając tak mało czasu, musimy wybrać te elementy, które w tak krótkim okresie możemy poprawić i wprowadzić do drużyny. Innego wyjścia nie ma – zauważył Urban.

„Musimy się zastanowić, co będzie po Robercie”



Jan Urban na treningu (fot. Maciej Kulczyński) / PAP

Zdaniem trenera jego podopieczni przegrali mecz z Rumunią na własne życzenie. Jeśli tracimy takie gole i tak ułatwiamy zadanie przeciwnikowi, to do kogo możemy mieć pretensje? Tylko do siebie. Jeżeli dzisiaj ktoś prowadzi 2:0, to nie jest łatwo odrobić straty. Uważam, że reakcja była dobra, bo zamknęliśmy Rumunów na ich połowie, zdobyliśmy bramkę, później jeszcze szansę miał Żukowski. Ale za błędy się płaci – analizował. Odniósł się też do decyzji o zdjęciu z boiska Roberta Lewandowskiego w 70. minucie, jeszcze przy wyniku 0:1.

Rozmawiałem z Robertem wcześniej, co możemy zrobić i czy zagra więcej, czy mniej minut. Ktoś może powiedzieć, że przegrywamy, a ja zdejmuję Roberta, zawodnika, który może w każdej chwili strzelić gola. Ale z drugiej strony musimy się zastanowić: co będzie po Robercie w reprezentacji – podkreślił Urban. Jak dodał, kandydatów na potencjalnych następców trzeba kiedyś wypróbować.

Polacy muszą pilnować trzeciego miejsca

Początek meczu Polska – Szwecja we wtorek o godz. 20.45. Pierwsze miejsce w grupie, dające bezpośredni awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów, na pewno zajmie Szwecja (13 pkt), która w sobotę pokonała 3:2 Bośnię i Hercegowinę (8 pkt). Ta jest pewna drugiej lokaty i udziału w barażach o awans. Biało-Czerwoni (4 pkt) muszą teraz pilnować trzeciego miejsca, ponieważ mają już tylko punkt przewagi nad Rumunią. Jeżeli spadną na czwarte, zagrają w marcowych barażach o utrzymanie w dywizji B.

Życie w piłce nożnej zmienia się bardzo szybko. U nas jest ostatnio pesymistycznie, a w Rumunii pojawiła się nadzieja. I tak to funkcjonuje. Co trzeba teraz zrobić? Wygrać - mówił na konferencji Urban.

Nie mówię, że mecz ze Szwecją może być przełomowy, bo tego się nigdy nie wie. Wiem natomiast, że gdybyśmy zakwalifikowali się do mistrzostw Europy, to nikt nie będzie pamiętał o Lidze Narodów. Tylko się będzie wspominało, kogo (selekcjoner – przyp. red.) testował i dawał szansę. Tak to funkcjonuje – podsumował szkoleniowiec.