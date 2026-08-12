Jakub Szymański z brązem mistrzostw Europy w Birmingham

RMF24

Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężył Szwajcar Jason Joseph, a srebro wywalczył Francuz Just Kwaou-Mathey.

Szymański ukończył finał z czasem 13,26 sekundy. Do jego rekordu Polski zabrakło zaledwie jednej setnej sekundy.

Jason Joseph sięgnął po złoty medal, uzyskując wynik 13,12. Just Kwaou-Mathey był drugi – 13,16.

Dla 24-letniego Szymańskiego to pierwszy medal mistrzowskiej imprezy w sezonie letnim. Polski płotkarz ma już na koncie tytuły halowego mistrza świata i Europy w biegu na 60 metrów przez płotki.

W półfinale rywalizację zakończył drugi reprezentant Polski Damian Czykier.

Brąz Szymańskiego jest trzecim medalem reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy w Birmingham.

W poniedziałek srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Dzień później drugie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki zajęła Pia Skrzyszowska.