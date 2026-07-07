Kolejny reprezentant Polski w czołowym klubie Portugalii

RMF24

Jakub Kamiński, pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski, podpisał we wtorek wieczorem kontrakt z Benfiką Lizbona. W czołowym portugalskim klubie Polak, zgodnie z warunkami umowy, ma występować do 2031 r. Były gracz Lecha Poznań wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski, ma trzy gole na koncie.

Kamiński jest naszym wzmocnieniem! Witamy! – napisało na stronie internetowej klubu kierownictwo Benfiki Lizbona, dodając, że 24-letni Polak podpisał umowę na pięć lat.

Benfica opublikowała też zdjęcia z uroczystości podpisania kontraktu przez Kamińskiego oraz prezesa portugalskiego klubu Ruiego Costę.

Zrobię wszystko, aby dać klubowi jak najwięcej i chcę pokazać to na boisku – powiedział Kamiński w pierwszej rozmowie opublikowanej przez telewizję Benfica TV. Dodał, że „nie zastanawiał się dwa razy”, kiedy usłyszał o zainteresowaniu ze strony władz portugalskiego klubu.

Polski pomocnik poprosił kibiców „Orłów" o wsparcie w nowym sezonie zarówno dla siebie, jak i dla lizbońskiej Benfiki.

Kontrakt wart 20 mln euro?

Dotychczas nie przekazano, ile kosztował Benfikę transfer polskiego zawodnika. Portugalskie media twierdzą, że wartość kontraktu opiewa na około 20 mln euro.

Były gracz Lecha Poznań i niemieckiego VfL Wolfsburg dotychczas wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski i strzelił trzy gole. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Koeln, gdzie w 34 spotkaniach Bundesligi zanotował 7 trafień. Tuż po zakończeniu rozgrywek klub z Kolonii zdecydował się wykupić Kamińskiego.