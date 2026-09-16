Jagiellonia i Lech ruszają na podbój Ligi Europy. Mocni rywale na początek

Kiedy grają Jagiellonia i Lech?
W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Początek meczu w środę o godzinie 21.
W czwartek o 21 londyński Crystal Palace zmierzy się z Lechem Poznań.
Tylko dwie polskie drużyny w pucharach
„Kolejorz”, który w tym sezonie bezskutecznie próbował dostać się do elitarnej Ligi Mistrzów, oraz Jagiellonia - debiutująca w fazie zasadniczej LE - to jedyni przedstawiciele polskiego futbolu w jesiennych rozgrywkach UEFA.
W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji nie poradziły sobie Górnik Zabrze (wcześniej odpadł z LM i LE), Raków Częstochowa i GKS Katowice.
Silne ekipy na drodze Jagiellonii i Lecha
Każdy z 36 uczestników Ligi Europy zagra łącznie z ośmioma różnymi drużynami - po cztery mecze u siebie i na wyjeździe. Z każdego z czterech koszyków trafił na dwóch przeciwników, polskie drużyny losowano z trzeciego.
Do końca fazy ligowej rywalami Lecha będą również Bayer Leverkusen, Benfica Lizbona Jakuba Kamińskiego, Ferencvaros Budapeszt, Royale Union Saint-Gilloise, Sunderland, Torreense (zespół z drugiego poziomu ligowego w Portugalii i... zdobywca pucharu tego kraju) oraz OFI Kreta.
Nieco łatwiejszy wydaje się kalendarz Jagiellonii, którą czekają jeszcze spotkania z Olympique Lyon, Crystal Palace, Sunderlandem, Araratem-Armenia, Anderlechtem, Lewskim Sofia i Viktorią Pilzno.
Kto awansuje do fazy pucharowej?
Rywalizacja ligowa zakończy się (8. kolejka) 28 stycznia.
Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24, będą rywalizować o to prawo w barażach. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.
Finał zaplanowano na 26 maja we Frankfurcie nad Menem.