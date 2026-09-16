Jagiellonia i Lech ruszają na podbój Ligi Europy. Mocni rywale na początek

RMF24

Już dziś Jagiellonia Białystok, a w czwartek Lech Poznań rozpoczną rywalizację w piłkarskiej Lidze Europy. Na początek polskie ekipy czekają trudne wyjazdy i walka z Olympiakosem Pireus oraz Crystal Palace.

Kiedy grają Jagiellonia i Lech?

W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Początek meczu w środę o godzinie 21.

W czwartek o 21 londyński Crystal Palace zmierzy się z Lechem Poznań.

Tylko dwie polskie drużyny w pucharach

„Kolejorz”, który w tym sezonie bezskutecznie próbował dostać się do elitarnej Ligi Mistrzów, oraz Jagiellonia - debiutująca w fazie zasadniczej LE - to jedyni przedstawiciele polskiego futbolu w jesiennych rozgrywkach UEFA.

W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji nie poradziły sobie Górnik Zabrze (wcześniej odpadł z LM i LE), Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Adrian Siemieniec wydał oświadczenie. „Granica została przekroczona” Adrian Siemieniec bije się w piersi w związku z aferą w ekstraklasie. „Jestem sobą rozczarowany i zawiodłem wielu ludzi” - napisał trener Jagiellonii Białystok. „Popełniłem błąd i zasługuję na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz. Ta granica…

Silne ekipy na drodze Jagiellonii i Lecha

Każdy z 36 uczestników Ligi Europy zagra łącznie z ośmioma różnymi drużynami - po cztery mecze u siebie i na wyjeździe. Z każdego z czterech koszyków trafił na dwóch przeciwników, polskie drużyny losowano z trzeciego.

Do końca fazy ligowej rywalami Lecha będą również Bayer Leverkusen, Benfica Lizbona Jakuba Kamińskiego, Ferencvaros Budapeszt, Royale Union Saint-Gilloise, Sunderland, Torreense (zespół z drugiego poziomu ligowego w Portugalii i... zdobywca pucharu tego kraju) oraz OFI Kreta.

Nieco łatwiejszy wydaje się kalendarz Jagiellonii, którą czekają jeszcze spotkania z Olympique Lyon, Crystal Palace, Sunderlandem, Araratem-Armenia, Anderlechtem, Lewskim Sofia i Viktorią Pilzno.

Kto awansuje do fazy pucharowej?

Rywalizacja ligowa zakończy się (8. kolejka) 28 stycznia.

Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24, będą rywalizować o to prawo w barażach. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Finał zaplanowano na 26 maja we Frankfurcie nad Menem.