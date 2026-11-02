Iga Świątek i Maja Chwalińska niżej. Jest nowy ranking WTA

Iga Świątek zajmuje dziewiąte miejsce w światowym zestawieniu. Maja Chwalińska jest na 12. pozycji.
Obie czołowe polskie tenisistki zakończyły już sezon w cyklu WTA. Chwalińska ma jeszcze zagrać w spotkaniu Fed Cup ze Szwedkami.
Magdalena Fręch utrzymała 50. lokatę, a Magda Linette przesunęła się z 71. na 68. miejsce.
Na czele zestawienia bez zmian - prowadzi Rybakina, przed Aryną Sabalenką, ale zmniejszyła się między nimi różnica, gdyż zawodniczkom odjęto już punkty za ubiegłoroczny turniej WTA Finals, który zakończył się triumfem reprezentantki Kazachstanu po finałowej wygranej z Białorusinką.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour — stan na 2 listopada 2026:
1. (1) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8099 pkt
2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 6485
3. (3) Mirra Andriejewa (Rosja) 6306
4. (5) Coco Gauff (USA) 5763
5. (4) Jessica Pegula (USA) 5760
6. (6) Elina Switolina (Ukraina) 5121
7. (7) Karolina Muchova (Czechy) 4665
8. (9) Linda Noskova (Czechy) 4333
9. (8) Iga Świątek (Polska) 4188
10. (10) Marta Kostiuk (Ukraina) 3910
11. (13) Diana Sznajder (Rosja) 3238
12. (11) Maja Chwalińska (Polska) 3016
...
50. (50) Magdalena Fręch (Polska) 1110
68. (71) Magda Linette (Polska) 956
115. (106) Katarzyna Kawa (Polska) 672
145. (148) Martyna Kubka (Polska) 509
256. (264) Linda Klimovicova (Polska) 289
277. (287) Weronika Falkowska (Polska) 254