Iga Świątek i Maja Chwalińska niżej. Jest nowy ranking WTA

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Iga Świątek i Maja Chwalińska nieznacznie spadły w najnowszym rankingu WTA tenisistek. Na prowadzeniu wciąż pozostaje reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.

Iga Świątek zajmuje dziewiąte miejsce w światowym zestawieniu. Maja Chwalińska jest na 12. pozycji.

Obie czołowe polskie tenisistki zakończyły już sezon w cyklu WTA. Chwalińska ma jeszcze zagrać w spotkaniu Fed Cup ze Szwedkami.

Magdalena Fręch utrzymała 50. lokatę, a Magda Linette przesunęła się z 71. na 68. miejsce.

Na czele zestawienia bez zmian - prowadzi Rybakina, przed Aryną Sabalenką, ale zmniejszyła się między nimi różnica, gdyż zawodniczkom odjęto już punkty za ubiegłoroczny turniej WTA Finals, który zakończył się triumfem reprezentantki Kazachstanu po finałowej wygranej z Białorusinką.

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Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour — stan na 2 listopada 2026:

1. (1) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8099 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 6485

3. (3) Mirra Andriejewa (Rosja) 6306

4. (5) Coco Gauff (USA) 5763

5. (4) Jessica Pegula (USA) 5760

6. (6) Elina Switolina (Ukraina) 5121

7. (7) Karolina Muchova (Czechy) 4665

8. (9) Linda Noskova (Czechy) 4333

9. (8) Iga Świątek (Polska) 4188

10. (10) Marta Kostiuk (Ukraina) 3910

11. (13) Diana Sznajder (Rosja) 3238

12. (11) Maja Chwalińska (Polska) 3016

...

50. (50) Magdalena Fręch (Polska) 1110

68. (71) Magda Linette (Polska) 956

115. (106) Katarzyna Kawa (Polska) 672

145. (148) Martyna Kubka (Polska) 509

256. (264) Linda Klimovicova (Polska) 289

277. (287) Weronika Falkowska (Polska) 254