Hurkacz powalczy o finał turnieju ATP 250 w Chinach. Polak poznał rywala

Hurkacz w poprzednich rundach turnieju w Chengdu pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę i Amerykanina Michaela Damma.
Polak rozpoczął mecz z Harrisem od wygrania trzech gemów z rzędu i przełamania rywala. Później jednak przegrał gem przy swoim serwisie i stracił przewagę, ale ostatecznie triumfował po tie-breaku, choć Harris miał piłki meczowe. Drugiego seta Hurkacz zaczął od przełamania i nie oddał już prowadzenia. Mecz trwał niespełna dwie godziny.
Hurkacz wygrał pięć z sześciu meczów z Shapovalovem, więc ma dużą szansę na awans do finału. Polak zajmuje 46. miejsce w rankingu WTA, a reprezentant Kanady jest 50.
Wynik ćwierćfinału:
Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Lloyd Harris (RPA) 7:6 (12-10), 6:4.