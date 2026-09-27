Hurkacz powalczy o finał turnieju ATP 250 w Chinach. Polak poznał rywala

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Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Polak, rozstawiony z numerem 5 - wygrał z Lloydem Harrisem reprezentującym Republikę Południowej Afryki 7:6 (12-10), 6:4. Rywalem polskiego tenisisty w półfinale będzie Kanadyjczyk Denis Shapovalov, który wyeliminował Francuza Adriana Mannarino.

Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale ATP 250 rozgrywanego na kortach w chińskim Chengdu (Fot. NEIL HALL)

Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale ATP 250 rozgrywanego na kortach w chińskim Chengdu (Fot. NEIL HALL) / PAP

Hurkacz w poprzednich rundach turnieju w Chengdu pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę i Amerykanina Michaela Damma.

Polak rozpoczął mecz z Harrisem od wygrania trzech gemów z rzędu i przełamania rywala. Później jednak przegrał gem przy swoim serwisie i stracił przewagę, ale ostatecznie triumfował po tie-breaku, choć Harris miał piłki meczowe. Drugiego seta Hurkacz zaczął od przełamania i nie oddał już prowadzenia. Mecz trwał niespełna dwie godziny.

Hurkacz wygrał pięć z sześciu meczów z Shapovalovem, więc ma dużą szansę na awans do finału. Polak zajmuje 46. miejsce w rankingu WTA, a reprezentant Kanady jest 50.

Wynik ćwierćfinału:

Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Lloyd Harris (RPA) 7:6 (12-10), 6:4.