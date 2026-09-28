Hubert Hurkacz w finale ATP w Chengdu. O tytuł powalczy z Hiszpanem

To już 13. finał w karierze 29-letniego Wrocławianina. Hubert Hurkacz po raz ostatni grał o tytuł ATP w maju zeszłego roku podczas turnieju w Genewie. Teraz Polak ma szansę na kolejne trofeum, a jego forma w Chengdu budzi podziw kibiców i ekspertów.
Droga do finału nie była łatwa
W półfinale Hurkacz zmierzył się z rozstawionym z numerem 7 Denisem Shapovalovem. Spotkanie rozpoczęło się od bardzo wyrównanego seta, który po tie-breaku padł łupem Kanadyjczyka. Jednak w kolejnych partiach to Polak przejął inicjatywę, wygrywając dwa kolejne sety 6:3, 6:3 i meldując się w finale.
Wcześniej Hurkacz wyeliminował Aleksandra Szewczenkę, Martina Damma i Lloyda Harrisa.
W drugim półfinale Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina (rozstawiony z numerem 2) pokonał Gruzina Nikoloza Basilaszwilego 4:6, 6:4, 6:3. To właśnie z nim Hurkacz powalczy o tytuł.
Finał zapowiada się emocjonująco
Rywalizacja z Davidovichem Fokiną zapowiada się niezwykle interesująco. Hiszpan prezentuje w Chengdu wysoką formę, ale Hurkacz udowodnił już nie raz, że potrafi wygrywać najważniejsze mecze.
Początek wtorkowego finału o godzinie 13.00 czasu polskiego.