Hubert Hurkacz w ćwierćfinale ATP 500 w Chinach. Polak poznał rywala

RMF24

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 na kortach twardych w Pekinie. Polski tenisista pokonał Francuza Arthura Gea 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 6:2. Mecz trwał dwie godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26. na liście ATP Karen Chaczanow.

Notowany na 41. miejscu w światowym rankingu Hubert Hurkacz w 1. rundzie wygrał z Amerykaninem Learnerem Tienem 5:7, 6:3, 6:4. Arthur Gea, 58. na liście ATP, wyeliminował z kolei Zhizhena Zhanga z Chin.

Wyrównany pojedynek Hurkacza z Geą

Pojedynek Polaka z Francuzem był niezwykle wyrównany i zacięty w dwóch pierwszych setach. Żaden z tenisistów nie był w stanie przełamać podania rywala i zwycięzcę wyłaniały tie-breaki. W pierwszym minimalnie lepszy był 29-letni Wrocławianin, a w drugim — osiem lat młodszy Gea.

Decydującą partię zdominował już jednak wyżej notowany Polak. Od stanu 2:2 wszedł na wyższy poziom, wygrał cztery kolejne gemy i finalnie całe spotkanie. Mecz trwał dwie godziny i 27 minut.

W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26. na liście ATP Karen Chaczanow. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczas pojedynek, który odbył się prawie siedem lat temu w Wiedniu.