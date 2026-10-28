Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Bazylei

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Hubert Hurkacz zakończył udział w turnieju ATP 500 w Bazylei na drugiej rundzie. Rozstawiony z numerem 10. Polak przegrał z Holgerem Rune 6:3, 3:6, 6:7 (7-9). Spotkanie trwało dwie godziny.

Hurkacz, zajmujący 28. miejsce w światowym rankingu, rozpoczął mecz od przełamania serwisu wyżej notowanego Duńczyka. Wrocławianin utrzymał przewagę i wygrał pierwszego seta 6:3.

Druga partia przebiegała jednak pod dyktando Rune. Duńczyk odpowiedział takim samym wynikiem, doprowadzając do decydującego seta.

Trzeci set był wyrównany i zakończył się tie-breakiem. W decydującej rozgrywce obaj tenisiści mieli swoje szanse, ale skuteczniejszy okazał się Holger Rune. Duńczyk wygrał 9-7 i zapewnił sobie awans do ćwierćfinału.

Dla Hurkacza był to drugi mecz z Rune. W listopadzie 2022 roku Polak przegrał z nim w dwóch setach w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu.

Holger Rune (Dania) – Hubert Hurkacz (Polska, 10) 3:6, 6:3, 7:6 (9-7).