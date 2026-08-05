Hubert Hurkacz gra dalej! Potrzebny był tie-break

RMF24

Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Montrealu. Polski tenisista w drugiej rundzie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo wynikiem 6:4, 7:6 (7-4). O miejsce w kolejnej fazie zawodów powalczy ze zwycięzcą spotkania pomiędzy Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem a Holendrem Boticem van de Zandschulpem.

Wcześniej z rywalizacji w Montrealu odpadł Kamil Majchrzak, natomiast Hurkacz w pierwszej rundzie wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Środowy mecz z Tabilo był dla Wrocławianina pierwszym pojedynkiem przeciwko temu zawodnikowi, który obecnie zajmuje 26. miejsce w rankingu ATP.

Początek spotkania nie był łatwy dla Hurkacza. Polak stracił swoje podanie i na chwilę znalazł się w niekorzystnej sytuacji, przegrywając 1:2. Szybko jednak odzyskał kontrolę nad grą i wygrał pierwszego seta 6:4. Druga partia była znacznie bardziej zacięta, a o jej losach zdecydował tie-break. W decydującym momencie Hurkacz zachował większą skuteczność i zwyciężył 7-4, kończąc cały mecz po godzinie i 37 minutach.

Hurkacz wrócił do gry po miesięcznej przerwie. 5 lipca z powodu kontuzji skreczował w meczu czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, w którym mierzył się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem.