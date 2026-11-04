Hit za hitem w WTA Finals. Znamy podział na grupy

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Liderka rankingu WTA i obrończyni tytułu Jelena Rybakina z Kazachstanu w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Indian Wells trafiła do grupy z Amerykankami Coco Gauff i Jessicą Pegulą oraz debiutującą w tej imprezie Czeszką Lindą Noskovą.

Drugą grupę tworzyć będą Białorusinka Aryna Sabalenka, Ukrainka Elina Switolina oraz również grające w mastersie po raz pierwszy Rosjanka Mirra Andriejewa i Czeszka Karolina Muchova.

Po raz pierwszy w Indian Wells

Losowanie odbyło się w Indian Wells w Kalifornii, gdzie zawody z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu zagoszczą po raz pierwszy. Impreza rozpocznie się w niedzielę i potrwa do 15 listopada, a rywalizować będzie w niej również osiem najlepszych par deblowych 2026 roku.

Jestem bardzo podekscytowana. Każdy rok jest inny i każdy się inaczej kończy. Teraz czekają nas występy na świeżym powietrzu. W stawce są same wielkie mistrzynie, więc przede mną trudne wyzwanie — powiedziała Rybakina.

Nawiązała do faktu, że po raz pierwszy od 2023 roku turniej masters będzie rozgrywany na kortach otwartych. Wtedy było to meksykańskie Cancun, później na dwa lata nastąpiła przeprowadzka do Rijadu, a teraz pustynne tereny Kalifornii i obiekt znany z wiosennych zmagań zarówno w cyklu WTA, jak i ATP.

Impreza została przeniesiona z Arabii Saudyjskiej ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

Miał dwie piłki setowe. Hurkacz starł się z Musettim w Paryżu Hubert Hurkacz szybko pożegnał się z turniejem ATP 1000 w Paryżu. Polak przegrał w pierwszej rundzie z Włochem Lorenzo Musettim 6:7 (3-7), 6:7 (10-12).

Bez Igi Świątek

Po raz pierwszy od 2019 roku (pandemiczna edycja 2020 została odwołania) wśród ośmiu najlepszych tenisistek sezonu zabraknie Igi Świątek. W rankingu The Race obejmującym tylko wyniki tego sezonu była liderka listy WTA zajęła dziewiątą pozycję. Sezon zakończyła jednak już wcześniej ze względu na kontuzję. Z kolei Maja Chwalińska została sklasyfikowana na 13. miejscu.

Świątek wygrała WTA Finals w 2023 roku, a w 2015 roku w Singapurze najlepsza była Agnieszka Radwańska.

W puli nagród tegorocznej edycji jest 15,5 mln dolarów.