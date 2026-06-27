Hiszpania pokonała Urugwaj i awansowała do 1/16 finału mistrzostw świata

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Urugwaj przegrał z Hiszpanią 0:1 (0:1) w meczu grupy H piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Guadalajarze. Hiszpania awansowała do 1/16 finału z pierwszego miejsca w tabeli, z kolei reprezentacja z Ameryki Południowej odpadła z turnieju.

Hiszpania wygrała z Urugwajem 1:0 w meczu grupy H piłkarskich mistrzostw świata, rozegranym w Guadalajarze. Dzięki temu zwycięstwu Hiszpanie zapewnili sobie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, natomiast Urugwajczycy pożegnali się z turniejem.

Słaby turniej Urugwaju i konflikt w drużynie

Urugwajczycy, prowadzeni przez doświadczonego szkoleniowca Marcelo Bielsę, rozczarowali podczas mundialu. Przed turniejem wydawało się, że mając w grupie Arabię Saudyjską i Republikę Zielonego Przylądka, bez większych problemów awansują do fazy pucharowej. Tymczasem zdobyli zaledwie dwa punkty, a w mediach więcej mówiło się o konflikcie Bielsy z piłkarzami niż o samej grze zespołu.

Przewaga Hiszpanii, ale niewiele sytuacji

Od początku spotkania Hiszpanie przejęli inicjatywę i kontrolowali przebieg gry. Jednak większe posiadanie piłki nie przekładało się na klarowne sytuacje podbramkowe. W 20. minucie Pau Cubarsi nie wykorzystał błędu Fernando Muslery, nie oddając strzału na bramkę. Urugwajczycy przez długi czas skutecznie odpierali ataki rywali.

Decydujący gol i fatalny błąd Muslery

W 42. minucie Hiszpania objęła prowadzenie. Marcos Llorente płasko dośrodkował w pole karne, a Alex Baena przyjął piłkę i oddał niezbyt mocny strzał. Doświadczony Fernando Muslera popełnił fatalny błąd, przepuszczając futbolówkę niemal w środek bramki. Jak podkreślają komentatorzy, „Występujący na piątym mundialu golkiper Fernando Muslera interweniował fatalnie i przepuścił piłkę lecącą niemal w środek bramki”.

W tej samej akcji Urugwaj stracił także Manuela Ugarte, który doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Muslera za swój błąd i niepewną grę został zmieniony w przerwie.

Nerwy Urugwajczyków i czerwona kartka

Po przerwie Urugwajczycy próbowali odwrócić losy spotkania, jednak ich ataki były chaotyczne i nie sprawiały większych problemów hiszpańskiej defensywie. Najlepszą okazję miał Nicolas de la Cruz, którego strzał zza pola karnego obronił Unai Simon. Hiszpanie mogli podwyższyć prowadzenie, ale Ferran Torres trafił w poprzeczkę.

W końcówce meczu Urugwajczykom puściły nerwy. Najpierw Nicolas de la Cruz ostro sfaulował Nico Williamsa i zobaczył żółtą kartkę, a chwilę później Agustin Canobbio za brutalny faul został ukarany czerwoną kartką i musiał opuścić boisko.

Hiszpania w fazie pucharowej, Urugwaj wraca do domu

Hiszpania zakończyła fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie H i awansowała do 1/16 finału. Urugwaj, mimo dużych oczekiwań, żegna się z mistrzostwami świata już po fazie grupowej.