Historyczny sukces Finów na siatkarskich ME. Słoweńcy wracają bez medalu

RMF24

Finlandia pokonała w Mediolanie Słowenię 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) i zdobyła historyczny brązowy medal mistrzostw Europy siatkarzy. W wielkim finale o godz. 21 broniąca tytułu Polska zmierzy się z Francją. Słoweńcy w półfinale przegrali z Biało-Czerwonymi 0:3. Finowie w czterech setach ulegli Francuzom. Wcześniej sprawili sporą niespodziankę, wyrzucając z turnieju współgospodarzy Włochów.

Batalia o brązowy medal była wyrównana i zacięta. W pierwszym secie od początku inicjatywa była po stronie nieco lepiej atakujących i blokujących Finów, w szeregach których prym wiedli bracia Marttila. Słoweńcy nie ustępowali im jednak miejsca i nie pozwolili rywalom na zbudowanie znaczącej przewagi, chociaż w końcówce pierwszego seta różnicę zrobiły błędy podopiecznych trenera Fabio Solego.

Finowie z brązowym medalem mistrzostw Europy

W drugiej partii natchnieni korzystnym wynikiem „Suomi” szybciej zaczęli przeważać i zdołali zbudować dużą przewagę, której nie oddali do końca. Słoweńcy jeszcze w trzecim secie nawiązali z przeciwnikami wyrównaną walkę, ale w najważniejszym momencie lepsi byli Finowie. Mecz zakończył Nooa Marttila, który z 19 punktami był najskuteczniejszy wśród zwycięzców. Jego brat Luka dołożył 17.

Finowie w ćwierćfinale sprawili największą niespodziankę turnieju, eliminując Włochów po zwycięstwie 3:2. Brązowy medal europejskiego czempionatu to największy sukces fińskiej siatkówki. Wcześniej tylko raz ten zespół dotarł do półfinału, w 2007 roku, jednak wówczas zajął czwarte miejsce. W kadrze grał wtedy m.in. Olli Kunnari, obecny trener drużyny narodowej.

Finlandia - Słowenia 3:0 (25:23, 25:20, 29:27).

Finlandia: Miika Haapaniemi, Joonas Jokela, Luka Marttila, Nooa Marttila, Petteri Tyynismaa, Santeri Valimaa - Voitto Koykka (libero) - Veikka Lindqvist, Eemi Tervaportti.

Słowenia: Klemen Cebulj, Jan Kozamernik, Rok Mozić, Nik Mujanović, Alen Pajenk, Uros Planinsić - Jani Kovacić (libero) - Rok Bracko, Nejc Najdić, Klemen Sen, Saso Stalekar.