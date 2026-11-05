Harry Kane podjął decyzję. Bayern Monachium ogłasza

33-letni napastnik zdobył 156 bramek w 161 występach we wszystkich rozgrywkach dla Bayernu, a swój fenomenalny okres w Monachium ukoronował zdobyciem Złotej Piłki w zeszłym tygodniu. Był pierwszym Anglikiem, który sięgnął po to prestiżowe wyróżnienie od czasu Michaela Owena w 2001 roku.
W Bayernie jak w domu
„Czuję się w Bayernie jak w domu” - powiedział cytowany przez Reutersa Kane w oświadczeniu po podpisaniu kontraktu.
„Kocham klub, kibiców oraz Monachium. Mamy fantastyczną drużynę a w osobie Vincenta Kompany’ego znakomitego trenera. Jestem bardzo dumny, że mogę być częścią tego klubu. Moja rodzina jest tu bardzo szczęśliwa. Bardzo zależało mi, by zostać. Teraz z niecierpliwością czekam na przyszłość i chcę zdobyć jeszcze wiele tytułów z tym wspaniałym klubem” - dodał angielski snajper.
Kane nie chce wracać do Anglii
Kane był często łączony z powrotem do Anglii, gdzie brakuje mu jeszcze 47 goli, by wyrównać rekord Premier League Alana Shearera, który wynosi 260 trafień. Jednak napastnik już w sierpniu stwierdził, że Premier League nie przyciąga go już tak jak wcześniej, ponieważ skupia się na karierze w Niemczech.
„Od kiedy dołączył do nas w 2023 roku, osiągnął niezwykłe rzeczy swoimi bramkami, wpływem na grę oraz jako wzór zarówno na boisku, jak i poza nim” - powiedział prezes Bayernu, Jan-Christian Dreesen.
„Przedłużenie kontraktu to zobowiązanie wobec Bayernu i opowieści, która jest jeszcze daleka od zakończenia” - dodał.
Lukratywny kontrakt dla Kane'a
Bayern nie ujawnił szczegółów finansowych umowy. Niemieckie media donoszą jednak, że przedłużenie jest najbardziej lukratywnym kontraktem w historii klubu i stanowi część długoterminowego zobowiązania wobec kapitana reprezentacji Anglii.
Kane każdy sezon w barwach Bayernu kończył jako najlepszy strzelec Bundesligi i został wybrany Piłkarzem Roku w Niemczech w 2026 roku. Dwukrotnie zdobył również Złotego Buta, nagrodę dla najlepszego strzelca lig europejskich, oraz poprowadził Anglię do trzeciego miejsca na tegorocznych mistrzostwach świata.