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Górnik Zabrze remisuje i odpada. Liga Mistrzów nie w tym roku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (22:25)

Górnik Zabrze zremisował u siebie w środę z Fenerbahce Stambuł 1:1 w rewanżowym meczu 2. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polska drużyna odpadła z rozgrywek, ponieważ w pierwszym starciu górą byli Turcy. Wygrali wówczas 1:0.

Górnik Zabrze remisuje i odpada. Liga Mistrzów nie w tym roku
Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów (fot. Jarek Praszkiewicz) /PAP

28 499 fanów, którzy w środowy wieczór przyszli na stadion Górnika, obejrzało dwie bramki. W 12. minucie strzałem z rzutu karnego prowadzenie swojej drużynie dał gracz Fenerbahce Talisca. W doliczonym do pierwszej połowy czasie wyrównał Michal Sacek.

Górnikowi do końca meczu nie udało się odrobić jednobramkowej straty. Teraz zagra w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede - Ferencvaros Budapeszt.

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Źródło: RMF24/PAP

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