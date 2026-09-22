Gorąco przed meczem Ligi Narodów. Oburzony Izrael wydał ostry komunikat

RMF24

Gęstnieje atmosfera przed meczem piłkarskiej Ligi Narodów pomiędzy Izraelem a Irlandią. „Gramy przeciwko ludobójstwu. Gramy przeciwko Izraelowi” - mówił selekcjoner Irlandii, Islandczyk Heimir Hallgrimsson. W odpowiedzi izraelska federacja wydała ostry komunikat.

Izrael zmierzy się z Irlandią w dwóch meczach Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w najbliższą niedzielę na Węgrzech. 4 października zaplanowano rewanż w Irlandii.

Trener Irlandii uderzył w Izrael. Mocna odpowiedź

Podczas ogłaszania kadry na pierwsze spotkania nowej edycji Ligi Narodów trener Irlandczyków Heimir Hallgrimsson, cytowany przez BBC, powiedział: Nie gramy z ludobójstwem, gramy przeciwko ludobójstwu. Gramy przeciwko Izraelowi, nie gramy z Izraelem.

W poniedziałek izraelska federacja piłkarska odpowiedziała na te słowa w mediach społecznościowych. „Wnieśliśmy wkład w świat i ludzkość w niezliczonych dziedzinach, zdobywając po drodze imponującą liczbę Nagród Nobla. Niestety, nie znaleźliśmy jeszcze lekarstwa na głupotę, ignorancję i hipokryzję, jakie prezentuje trener Irlandii. Nie gramy z ignorancją, hipokryzją i głupotą, gramy przeciwko trenerowi, który je uosabia” - napisano.

Irlandzki Związek Piłki Nożnej (FAI) nie odpowiedział na komentarze izraelskiej federacji.

Wzywają do bojkotu meczów z Izraelem

Ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty wystosowany przez grupę Irish Sport for Palestine, wzywający do bojkotu meczów przeciwko Izraelowi. W liście stwierdzono, że irlandzka federacja (FAI), UEFA oraz irlandzki rząd powinny interweniować już wcześniej, ale wciąż jest czas, aby „pokazać siłę sportu do zjednoczenia ludzi”.

Wśród sygnatariuszy listu są m.in. olimpijka Ciara Mageean, była piłkarka reprezentacji Irlandii Louise Quinn, były reprezentant Irlandii w rugby Tony Ward, a także bokserzy Tyrone McKenna i Eric Donovan.

Prezes FIFA pisze list do działaczy i składa propozycję Prezydent FIFA Gianni Infantino zaproponował w poniedziałek niezależną ocenę sposobu, w jaki federacja podejmuje najważniejsze decyzje. W liście do Rady FIFA oraz prezesów wszystkich 211 stowarzyszeń członkowskich przyznał, że wycofany już plan…

Decyzja o rozegraniu meczów z Izraelem

W lipcu Zgromadzenie Generalne Irlandzkiej Federacji Piłkarskiej zatwierdziło decyzję o rozegraniu spotkań Ligi Narodów przeciwko Izraelowi stosunkiem głosów 75 do 32, przy trzech wstrzymujących się na 114 delegatów - przypomina BBC.

FAI wcześniej oświadczyła, że bojkotowanie meczów spowodowałoby „znaczną i trwałą szkodę” dla irlandzkiej piłki, a także potencjalną stratę 10,3 mln euro (9 mln funtów).

Selekcjoner Irlandii Heimir Hallgrimsson przyznał, że rozmawiał indywidualnie z zawodnikami o perspektywie gry przeciwko Izraelowi i „żaden z nas nie czuje się komfortowo, grając te mecze”.

Izrael masakruje Strefę Gazy

Zbrojna palestyńska grupa Hamas zaatakowała Izrael 7 października 2023 roku, zabijając około 1 200 osób i biorąc 251 zakładników. W odpowiedzi Izrael rozpoczął zmasowaną ofensywę wojskową w Strefie Gazy. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że izraelskie działania odwetowe doprowadziły do śmierci ponad 70 000 Palestyńczyków.

Izrael regularnie zaprzecza, aby dopuszczał się ludobójstwa lub zbrodni wojennych. Twierdzi, że jego działania w Gazie są uzasadnione jako samoobrona.