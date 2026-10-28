Gigantyczna sensacja w Anglii. Arsenal odpadł z czwartoligowcem

Fleetwood Town objęło prowadzenie w 21. minucie, a gola strzelił 20-letni Aaron Loupalo-Bi. Na początku drugiej połowy wyrównał szwedzki napastnik Viktor Gyokeres.
Arsenal grał w osłabieniu przez całą dogrywkę, gdyż 16-letni Max Dowman dostał czerwoną kartkę w 85. min.
Piłkarze Fleetwood Town bezbłędnie wykorzystali pięć rzutów karnych i awansowali do ćwierćfinału. W czwartej serii pomylił się brazylijski pomocnik Arsenalu - Bruno.
Dwa celne strzały wystarczyły Fleetwood
Zespół z League Two w meczu z mistrzami Anglii miał zaledwie 22 procent posiadania piłki. Przez 120 minut oddał dwa celne strzały, a jego celność podań wyniosła zaledwie 55 procent.
Dobrze spisał się bramkarz Jay Lynch, który zatrzymał pięć z sześciu strzałów „Kanonierów”.
W zeszłym sezonie Puchar Ligi Angielskiej zdobył Manchester City, który finale na londyńskim Wembley wygrał z Arsenalem 2:0.