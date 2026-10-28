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Gigantyczna sensacja w Anglii. Arsenal odpadł z czwartoligowcem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (06:20)

Arsenal za burtą Pucharu Ligi. Mistrzowie Anglii odpadli z rozgrywek, przegrywając z czwartoligowym Fleetwood Town w 1/8 finału. Gospodarze wygrali 5-3 w karnych. Po regulaminowym czasie i dogrywce było 1:1.

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Gigantyczna sensacja w Anglii. Arsenal odpadł z czwartoligowcem
Piłkarze Fleetwood Town triumfują, fot. DARREN STAPLES /AFP/East News

Fleetwood Town objęło prowadzenie w 21. minucie, a gola strzelił 20-letni Aaron Loupalo-Bi. Na początku drugiej połowy wyrównał szwedzki napastnik Viktor Gyokeres

Arsenal grał w osłabieniu przez całą dogrywkę, gdyż 16-letni Max Dowman dostał czerwoną kartkę w 85. min.

Piłkarze Fleetwood Town bezbłędnie wykorzystali pięć rzutów karnych i awansowali do ćwierćfinału. W czwartej serii pomylił się brazylijski pomocnik Arsenalu - Bruno.

Dwa celne strzały wystarczyły Fleetwood

Zespół z League Two w meczu z mistrzami Anglii miał zaledwie 22 procent posiadania piłki. Przez 120 minut oddał dwa celne strzały, a jego celność podań wyniosła zaledwie 55 procent. 

Dobrze spisał się bramkarz Jay Lynch, który zatrzymał pięć z sześciu strzałów „Kanonierów”.

W zeszłym sezonie Puchar Ligi Angielskiej zdobył Manchester City, który finale na londyńskim Wembley wygrał z Arsenalem 2:0.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Arsenal Londyn

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