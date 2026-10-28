Furia piłkarza Radomiaka surowo ukarana

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Pół roku dyskwalifikacji i 50 tysięcy złotych kary – to werdykt Komisji Ligi wobec pomocnika Radomiaka Ibrahimy Camary. Gwinejczyk podczas sobotniego meczu w Szczecinie wpadł w furię: najpierw kopnął rywala, za co wyleciał z boiska, a chwilę później wrócił z tunelu, by uderzyć kolejnego zawodnika Pogoni.

Piłkarz Radomiaka Ibrahima Camara został ukarany sześciomiesięczną dyskwalifikacją za szczególnie rażące i niesportowe zachowanie podczas sobotniego meczu w Szczecinie z Pogonią - poinformowała w środę Komisja Ligi Ekstraklasy SA.

„Kara obejmuje wszystkie rozgrywki organizowane w Polsce (czyli także Puchar Polski – przyp. rmf24.pl) i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo zawodnik został ukarany karą finansową w wysokości 50 tys. zł. W trakcie meczu zawodnik dopuścił się szczególnie rażącego zachowania naruszającego zasady fair play, atakując po otrzymaniu czerwonej kartki zawodnika przeciwnej drużyny” – przekazano w komunikacie.

Czerwona kartka i feralny powrót

W 89. minucie spotkania wygranego przez Pogoń 4:3 Camara kopnął obrońcę rywali Alessandro Riccio, za co otrzymał czerwoną kartkę, a arbiter Bartosz Frankowski anulował wyrównującego gola Fernanda Goure.

To nie koniec. Pomocnik Radomiaka zniknął w stadionowym tunelu, jednak po chwili wrócił i uderzył ręką zawodnika gospodarzy Darko Czurlinowa.

Przewodniczący Komisji Ligi Jarosław Poturnicki wyjaśnił, że zachowanie piłkarza Radomiaka uznano za szczególnie niesportowe i dlatego zdyskwalifikowała go na pół roku z dodatkową karą finansową.

Wiceprezes Pogoni Szczecin z karą

Komisja rozpatrywała również zdarzenie z udziałem wiceprezesa Pogoni Tana Keslera. „Nie dopatrzyła się działań, które można byłoby uznać za eskalujące, jednakże ukarała go za nieuprawnioną obecność w strefie boiska i strefie technicznej w trakcie zawodów" - powiedział Poturnicki, cytowany w komunikacie.

Na działacza szczecińskiego klubu nałożono karę finansową w wysokości 10 tys. zł.