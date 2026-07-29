Fritz zatrzymał Majchrzaka. Polak żegna się z turniejem ATP 500

RMF24

Kamil Majchrzak nie zdołał awansować do trzeciej rundy turnieju ATP 500 rozgrywanego na kortach twardych w Waszyngtonie. Polski tenisista przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem, rozstawionym z numerem trzecim, 3:6, 4:6.

Było to drugie spotkanie obu zawodników. Obecnie Majchrzak zajmuje 72. miejsce w rankingu ATP, a Fritz jest dziesiąty na świecie. Ich poprzedni mecz odbył się w 2022 roku podczas turnieju w Indian Wells, gdzie Polak również musiał uznać wyższość rywala.

W pierwszej rundzie Fritz nie grał dzięki wolnemu losowi, natomiast Majchrzak wyeliminował Amerykanina Tommy'ego Paula, wygrywając 7:5, 7:6 (7-4).

Piotrkowianin był jedynym Polakiem startującym w tegorocznej edycji turnieju w stolicy Stanów Zjednoczonych.