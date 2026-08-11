RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Fajdek dobrze zaczął, ale zjechał z podium ME

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 11 sierpnia (21:44)

Paweł Fajdek bez medalu kończy lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Birmingham. Polski młociarz zajął piąte miejsce we wtorkowym konkursie. Wygrał Węgier Bence Halasz, przed Niemcem Merlinem Hummelem i Ukraińcem Mychajło Kochanem.

Fajdek dobrze zaczął, ale zjechał z podium ME
Paweł Fajdek, fot. Adam Warżawa /PAP

Wojciech Nowicki, Marcin Wrotyński i Dawid Piłat odpadli w eliminacjach.

Halasz poprawił rekord Węgier na 84,25. To siódmy wynik w historii światowej lekkoatletyki i najlepszy w tym roku. Drugi Hummel uzyskał 81,30, a trzeci Kochan - 79,49. 

Halasz zdobył czwarty medal mistrzostw Europy, ale pierwszy złoty. Miał już w dorobku dwa srebra i brąz.

Fajdek w pierwszej serii rzucił 79,13 i nie poprawił już tego wyniku. 37-latek trzy razy stawał na podium mistrzostw Europy. Triumfował w 2016 roku w Amsterdamie oraz zajął drugie miejsce w Zurychu (2014) i Berlinie (2018).

Po raz pierwszy od 2010 roku polscy młociarze nie zdobyli medalu w mistrzostwach Europy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lekkoatletyka Paweł Fajdek
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: