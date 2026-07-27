Ewa Swoboda: „Ludzie zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować”

RMF24

W piątek Ewa Swoboda została w Białymstoku mistrzynią Polski w biegu na 100 metrów. Teraz nasza lekkoatletka czeka na mistrzostwa Europy w Birmingham. Później wystąpi także w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. W rozmowie z Patrykiem Serwańskim opowiedziała o tym jak zmienia się jej postrzeganie sportu, co zyskała dzięki dojrzałości i jaki cel chce osiągnąć.

Nasza znakomita sprinterka przyznaje, że powoli zaczyna czuć, że jej kariera weszła już w nowy etap. Teraz Swoboda nie jest już młodziutką, początkującą lekkoatletką, lecz świadomą i doświadczoną zawodniczką. To widać na bieżni i poza nią.

Troszeczkę się uspokoiłam. Staram się chować emocje. Nie było łatwo dojść do tego miejsca, w którym jestem, bo z natury jestem emocjonalna. Czasami głupotę jeszcze mi się zdarzy palnąć, ale czuję, że dorosłam do tego dorosłego sportu. Ludzie zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie jak rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która robi robotę i ucieka – opowiada Swoboda.

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Upływający czas to także doskonałe rozumienie własnego organizmu. Akceptowanie jego możliwości, ale też ograniczeń, które siła rzeczy pojawiają się w trakcie kariery:

Ja to czucie mam. Gdy coś boli, wiem, gdzie to jest. Jak mnie boli, dlaczego. Treningi nie są łatwiejsze. Obciążenia muszą być troszeczkę mniejsze. Zdrowie jest, ale organizm czasami daje znać, żebym zwolniła. Razem z trenerką rozmawiamy, obie jesteśmy świadome. Wiemy, kiedy skończyć, nie ma co dokładać. Jest to fajny etap, ale też fajnie było być tym młodym sportowcem, który miał mnóstwo energii na to, żeby szaleć na treningu i jeszcze po tym treningu. Teraz po mocnym treningu muszę troszkę dłużej odpoczywać.

Teraz Swoboda jest myślami przy Mistrzostwach Europy, które już niebawem odbędą się w Birmingham. Moje minimum to obronić srebrny medal. A co będzie to będzie – mówi lekkoatletka. Przyznaje też, że lekkoatletyczne wyniki można oceniać i analizować różnych perspektyw. Liczy się oczywiście miejsce, zwycięstwo, medal. Ale ważne są także rezultaty. Pokonywanie własnych barier i to też przynosi satysfakcję:

Zdarzyło się tak, że przybiegłam trzecia w Diamentowej Lidze, ale po raz pierwszy zeszłam poniżej 11 sekund i to było największe szczęście na świecie. Najgorzej byłoby chyba przybiec z życiówką na samym końcu, choć to pokazywałoby jak wysoki jest poziom na danych zawodach.

Teraz celem jest wieloletni rekord Polski. Swoboda była już blisko upragnionego celu. W 2023 roku na Memoriale Skolimowskiej w Chorzowie pokonała 100 metrów w czasie 10,94 sek. Do 40-letniego rekordu kraju Ewy Kasprzyk zabrakło zaledwie 0,01 sek.:

Brakuje mi malutko. Myślę, że więcej pytań do mnie pojawiało się o to, kiedy zejdę poniżej 11 sekund. Zabawne jest to, że jeśli raz to zrobisz, to łatwiej to zrobić po raz kolejny, niż dojść do tej bariery.

Po mistrzostwach Europy – miejmy nadzieję z medalem – Swoboda wystąpi na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. To najważniejszy lekkoatletyczny mityng w Polsce. Część elitarnej Diamentowej Ligi. Dla pochodzącej z Żor Swobody występ na Stadionie Śląskim jest szczególny: